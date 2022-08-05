鳳山辦千人大家族見面會 柯志恩首場大型造勢開跑

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（中央社記者曾以寧高雄5日電）國民黨高雄市長參選人柯志恩今天在鳳山舉辦首場大型造勢活動，包含前立法院長王金平在內的競選團隊，市議員及參選人都全員出席，在柯志恩帶領下齊擊戰鼓，盼選戰勝利。

國民黨高雄市長參選人柯志恩今天在鳳山舉辦首場大型造勢活動「大家族見面會」，由韓國瑜當年「三山造勢」推手、也是柯志恩競選團隊執行總幹事的蕭漢俊和發言人團隊召集人陳麗娜主持，號召千人加入柯志恩大家族，相挺柯志恩。

今天活動尚未開始，會場就已幾乎坐滿。柯志恩競選團隊也全員到齊，擔任競選總部榮譽主委的前立法院長王金平現場坐鎮，競選總部主委、高雄市前副市長葉匡時，及總幹事立委吳怡玎也現場站台力挺。

現任藍營高雄市議員及參選人也在議長曾麗燕、黨團總召童燕珍率領下齊出席，由柯志恩帶領一起擊戰鼓，象徵出擊選戰，也盼旗開得勝。

王金平現場跟支持者說，要好好支持、栽培高屏女兒柯志恩，柯志恩去美國念過博士，有教育文化專長，要讓高雄變成國際化大都會就要靠她；過去曾經有三山造勢，但今天換一個方式，組成大家族，一起打拚。

柯志恩說，近日有媒體發布民調結果，自己與陳其邁支持度相比懸殊，但因為民調結果是在自己確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）出關4天後做的，自己會深思檢討、調整選戰步伐，預計下週起一一推出政見，今天是起手式，「是選戰真正開始的第一天」。

柯志恩說，自己現在民調、分數再低，都不怕，因為相信會「走出我們的路」，請選民再給國民黨一個機會，支持自己、支持國民黨籍議員，只要國民黨團結，可以讓藍天重現，「濁水溪以南，我們回來了；高雄，我們回來了」。

對於民調結果，競選連任的高雄市長陳其邁今天在議會接受媒體聯訪表示，自己實實在在做事情，「2年拚4年」積極推動捷運興建等重大建設，全力推動民眾福祉、社會福利，謙虛傾聽民意，盼服務每一個市民，離選舉還有一段長的時間，所以「先以市政為主」。（編輯：黃世雅）1110805