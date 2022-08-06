新北鶯歌自來水管破裂封路搶修 估8日上午復通行

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（中央社記者黃旭昇新北6日電）新北市鶯歌區文化路今天因自來水管破裂，造成停水與交管封閉。新北市府表示，大型機具已進場開挖路面，預計7日上午6時單向通車、中午通水後修復路面，估8日上午6時全線通車。

新北市鶯歌陶瓷博物館前的文化路平常是來往鶯歌及三峽、國道3號三鶯交流道要道，今日上午因自來水管破裂，造成附近一片汪洋，部分積水蔓延至70多戶商家與住戶。

新北市政府消防局傍晚表示，水管破裂大量自來水湧出，造成地面柏油破損影響通行，鄰近區域也因而停水；市府在現場成立前進指揮所加速搶修，同步設置10處臨時取水點供市民取水，呼籲市民暫時避免行經文化路搶修路段。

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新北市府指出，10處臨時取水點分為：鶯歌區仁愛路55號（鶯歌區公所旁）、文化路70號（鶯歌火車站後站旁）、尖山路164號（尖山公園）、育英街與尖山埔路口（鶯歌同慶活動中心旁）。

鶯歌區建國路420號（鶯歌消防分隊對面）、中山路150號（鶯歌圖書館）、中正三路154號（鶯歌高職）、鶯桃路413巷口、鳳鳴路160號對面（巡守隊）、鶯桃路296巷口（永吉公園）。（編輯：戴光育）1110806