高雄中油勞宅居民盼重視居住權 高市府允全力協助

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡孟妤高雄8日電）高雄市楠梓產業園區昨天動土，附近中油勞宅居民盼政府也能重視其居住困境。高雄市經發局長廖泰翔今天表示，勞宅事涉中油的處置，但市府絕對會站在勞工立場，全力協助爭取相關權益。

中油勞宅爭議已久，包括中油宏毅、宏榮、宏南宿舍群，仍有逾千戶居住，但土地屬於中油，居民僅有地上權，居民多年爭取中油讓售土地未果，擔心未來會被拆屋還地。居民昨呼籲政府眼裡不要只有台積電，也要重視他們的居住困境。

廖泰翔今天上午在議會接受媒體聯訪表示，勞宅問題事涉中油公司的處置，但市府絕對會站在勞工的立場，全力協助勞工爭取相關權益。

高雄市長陳其邁今天上午率市府團隊到高雄市議會進行施政報告與質詢，他說，高雄轉型、增加就業機會、減輕年輕人負擔，是施政最重要之處，除了擴大招商、促產業轉型、吸引投資，也包括台積電等國際大廠到高雄創造更多優質機會。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

陳其邁說，市府也同步加速興建社宅、闢建特色公園及擴大租金補貼，增加公托幼教供給數量和品質，讓市民生活過更好。今天要把市府2年來努力，2年拚4年的成績向市民報告，當然也有還要虛心檢討、做得不好的地方，會繼續努力。

對於近期許多民調顯示陳其邁大幅領先國民黨高雄市長參選人柯志恩，陳其邁在媒體聯訪時說，實實在在做事、謙虛傾聽民意，讓市民過更好的生活，是市府最重要的事，目前離選舉還有一段時間，所有民調都會參考，並繼續努力。（編輯：屈享平）1110808