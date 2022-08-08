澎湖停車收費新制 9月起前30分鐘免費

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澎湖縣政府8日宣布，9月1日起澎湖縣有收費停車格，一律優惠前30分鐘免費，初估停車新制一年約有12萬人次受惠。（澎湖縣政府提供）中央社 111年8月8日

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（中央社澎湖縣8日電）澎湖縣長賴峰偉今天宣布，澎湖縣有收費停車格，自9月1日起一律優惠前30分鐘免費，初估停車新制一年約有12萬人次受惠。

澎湖縣政府今天發布新聞稿，賴峰偉表示，澎湖縣民多次反映，馬公市區洽公、採買臨停，須支付每小時20元停車費，雖符合使用者付費精神，但1小時內無論停多久都以20元計，不利提高停車格周轉率，易造成停車格不足，收費模式有調整必要，在縣務會議宣布前30分鐘一律免費，便利民眾停車，並提高停車格周轉率。

澎湖縣建設處長王鏘魁表示，路邊（外）停車格臨停30分鐘內車輛，年平均約12萬輛，換算每日30分鐘內停車數量約330輛，新制上路後，1年減免停車費約300餘萬，經評估優惠機制可行，9月1日起施行。

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王鏘魁指出，澎湖小客車約有2萬1000輛，而市區路邊、路外及地下停車場共有1839格，縣府首創「大停車場理論」，1小時內多次變換車格僅收20元，新制實施後，將現行地下停車場前30分鐘免費制度擴及路邊（外）停車格，受惠民眾更為廣泛。

縣府表示，路邊（外）停車收費，今年9月1日起納入縣有收費停車格前30分鐘免費新制。路外停車場停車費每格每小時20元，每日上限60元；路邊停車格每小時20元、每日上限160元，1小時內多次變換車格僅收1小時費用。（編輯：郭諭儒）1110808