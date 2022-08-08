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桃園首例捷運土地開發案招商說明 啟動廉政平台

2022/8/8 19:12
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（中央社記者葉臻桃園8日電）桃園首例捷運土地開發案「A10山鼻站」專用區在7月公告招商，估總投資額達新台幣13.21億元。桃園市長鄭文燦今天主持招商說明會並啟動廉政平台，盼能打造公平、透明投資環境。

桃園市政府發布新聞稿表示，桃園市首例捷運土地開發案「桃園市大眾捷運系統捷運機場線山鼻站A10車站專用區土地開發案」已於7月22日正式公告招商，今天由鄭文燦主持招商說明會暨捷運土地開發案廉政平台啟動儀式。

鄭文燦致詞時表示，機捷A10山鼻站土地開發案基地面積約1512坪，產權為桃園市政府捷運工程局所有，為少數產權單一且可採取所有權分回的場站開發案；全案預估總投資金額達新台幣13.21億元，未來將引進商業、辦公、住宅、停車場空間及捷運設施，對捷運轉乘及山鼻重劃區發展都有很大助益。

鄭文燦指出，桃園市府已成立「桃園航空城區段徵收工程廉政平台」，今天也與廉政署、地檢署、調查局桃園調查處、台灣透明組織合作啟動「捷運土地開發案廉政平台」。

他表示，將以資訊透明、行政公開等方式，營造不受外力干涉的優質投資環境，最後透過競爭評選出最優投資人，讓政府財務負擔小一點、讓投標環境更加透明公開，以多贏政策達到最好的聯合開發效果。

鄭文燦說明，此案甄選文件已於7月22日公告上網，等標期4.5個月，廠商有充裕時間準備相關資料，預計明年第2季與最優申請人簽約；未來聯合開發所得的權利金、投資收益也都將成為軌道基金，用於興建其它捷運系統，專款專用形成良性循環。

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鄭文燦表示，捷運機場線A10車站專用區為桃園首例捷運土地開發案，捷運綠線G04大湳站預計成為第2例捷運土開案，桃園市府導入大眾運輸導向發展概念（TOD）精神，帶動新興區域發展，讓人本、綠色交通更便利。

鄭文燦指出，桃園市府也已盤點逾10個機場捷運、綠線捷運可供聯開的基地，將考慮土地取得難易程度、都市發展程度、捷運工程進度等，再進行開發排序，並在確保地主能獲得最大保障下增加聯開誘因。（編輯：戴光育）1110808

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