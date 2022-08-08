全中運苗縣戰果亮麗 縣府表揚體育績優團隊

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（中央社記者管瑞平苗栗縣8日電）苗縣角逐111年全中運，拿下6金、10銀、19銅亮麗成績，此外，頭份市新興國小參加全國躲避球錦標賽締造「3連霸」紀錄，縣長徐耀昌今天表揚各體育績優團隊，期勉持續為苗栗爭光。

苗栗縣政府教育處表示，苗栗縣在今年全中運跆拳道、柔道、角力、田徑、桌球、木球、滑輪溜冰等競技項目，共計獲得6金、10銀、19銅、2項第4名、14項第5名以及4項第6名。

其中金牌得主包括，國男組5000公尺競走縣立苑裡高中蕭振煒、高女組角力自由式第10級縣立苑裡高中余珮棻、國男組角力希羅式第3級福興武術國中小鍾書煒、國男組柔道第4級福興武術國中小陳亭旭、國男組柔道第10級致民國中黃晟閔、國男組木球球道賽個人賽大倫國中李承祐。

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苗栗縣長徐耀昌今天在縣府表揚參與全中運等賽事的績優體育選手及教練，除全運會戰績亮麗外，頭份市新興國小勇奪第21屆全國躲避球錦標賽混合組冠軍，球隊於107年、108年接連奪冠後，因疫情停辦賽事2年，今年再度拿下冠軍，創下3連霸紀錄；照南國小翁宥溱獲選桌球少年國手，並在全國自由盃國小組個人桌球錦標賽獲11歲組女子單打第2名，同校陳竑均獲10歲組男子單打第1名；明仁國中勇奪嘉義市第2屆王輝盃全國籃球挑戰賽冠軍，均一同接受表揚。

徐耀昌感謝教練、選手堅持努力及學校團隊的辛勞付出，讓苗栗縣的體育運動有優異展現，將持續支持各項體育運動發展，加強推動運動3級制，以提升體育競技水平，他也期盼選手們能夠根留苗栗，繼續接受培訓，持續為苗栗爭光。（編輯：李亨山）1110808