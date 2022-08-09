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指國民黨惡質選風 沈慧虹籲多提政見打優質選戰

2022/8/9 11:56（8/9 12:21 更新）
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民進黨新竹市長參選人沈慧虹（中）9日召開記者會，指國民黨新竹市長參選人林耕仁不斷批評將軍村修復工程，她表示，為了專業，要站出來捍衛市府同仁與專家學者，並呼籲對手端出政策牛肉，打一場優質選戰。中央社記者魯鋼駿攝 111年8月9日
民進黨新竹市長參選人沈慧虹（中）9日召開記者會，指國民黨新竹市長參選人林耕仁不斷批評將軍村修復工程，她表示，為了專業，要站出來捍衛市府同仁與專家學者，並呼籲對手端出政策牛肉，打一場優質選戰。中央社記者魯鋼駿攝 111年8月9日
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（中央社記者魯鋼駿新竹市9日電）民進黨新竹市長參選人沈慧虹今天召開記者會，指國民黨新竹市長參選人林耕仁不斷批評將軍村修復工程，認為是用政治霸凌專業，呼籲對手能多端政策牛肉，打一場優質選戰。

沈慧虹今天召開「拒絕政治霸凌專業-請國民黨停止惡質選風記者會」，她表示，為了專業，要站出來捍衛市府同仁與專家學者，更重要的是捍衛新竹市民的尊嚴與情感。

沈慧虹以新竹公園、新竹動物園、南寮漁港、隆恩圳、前後站地下道等建設為例，「大家還記得8年前尚未改造的樣子嗎？」這些成果是專家學者與市府同仁的努力，但國民黨只為達成政治目的，把大家的努力說得一文不值、嚴重傷害整座城市。

針對近期國民黨猛批的將軍村修復工程，沈慧虹表示，2014年國民黨籍前新竹市長許明財打算拆掉將軍村，2015年民進黨前新竹市長林智堅則搶救將軍村，並指定為歷史建築。

沈慧虹指出，將軍村和一般傳統的眷村不同，是仿照美軍宿舍，因為其獨特價值，建築師修復時也賦予多元的新生命。

沈慧虹表示，新竹市以設計力導入公共建設、翻轉城市，得到其他縣市效仿，呼籲國民黨打一場優質選戰，端出政策牛肉，「新竹人不喜歡看到口水，要一起用政策說服市民。」

林耕仁透過新聞稿回應，新竹市立棒球場的場地缺失導致球員受傷，也被爆出監造廠商「零經驗」，引起社會譁然；而將軍村園區修復案更是如出一轍，建築師在得標以前，只做過南寮公園停車場新建工程，完全沒有其他文資修復經驗是不爭的事實。

林耕仁表示，針對近日外界質疑市府工程案採限制性招標比例高、且得標者竟然有「零經驗」的廠商，作為曾經是決策核心的前副市長沈慧虹，從新竹棒球場到將軍村，至今不但沒有主動站出來面對市民，反而將監督市政視為政治操作，企圖逃避責任。

林耕仁說，沈慧虹可以辭職，但辭不掉責任；可以逃避，但逃不過監督，呼籲沈慧虹積極面對外界質疑。（編輯：李錫璋）1110809

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