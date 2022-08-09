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柯志恩批高雄低薪 市府提數據駁：發言前先做功課

2022/8/9 12:51
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（中央社記者蔡孟妤高雄9日電）國民黨高雄市長參選人柯志恩今天在臉書批評高雄低薪、北漂問題嚴重，年輕人看不到未來。高市府發言人張硯卿回應，薪資最後一名是台中，高雄薪資成長率高，希望柯志恩發言前先做功課。

柯志恩今天在臉書發文表示，高雄在民進黨長期執政下，人口直落、薪資低落、不見人潮，雖然高雄市長陳其邁的滿意度提升，但市民的光榮感和幸福感依然吊車尾。

柯志恩表示，去年人力銀行調查19縣市薪資，高雄平均月薪新台幣3.3萬元，排名第8。低於新竹縣市4.2萬元、台北4萬元、新北市和桃園市3.7萬元、苗栗縣3.6萬元、台中市3.5萬元。

柯志恩說，高雄薪資低，但生活消費高，平均每月僅剩6000至7000元，花東雖薪資只有3萬元，但生活支出少，每月結餘還有1萬至1萬1000元，甚至連南投和雲林都贏過高雄。難怪高雄北漂問題嚴重，加上台積電還沒來，房價先拉高，年輕人根本看不到未來。

張硯卿上午接受媒體聯訪表示，根據今年5月六都勞保平均提繳工資的最新數據顯示，六都當中平均薪資最後一名是台中，希望柯志恩不要用過時且錯誤的數字混淆，唱衰高雄。

張硯卿說，高雄的工資成長率是六都第一，市府持續努力改善高雄薪資水平，希望柯志恩不要持續從台北看高雄，發言前要好好做功課。

陳其邁今天率市府團隊到議會進行施政報告與質詢，柯志恩下午則將前往高雄市議會國民黨團拜會，並進行市政議題討論。

此外，南韓人氣女團BLACKPINK宣布將於明年3月到高雄舉行演唱會。陳其邁上午接受媒體聯訪時說，這場將是台灣唯一一場演唱會，高雄會做最好準備，歡迎BLACKPINK到高雄演出。

有媒體詢問，民進黨桃園市長參選人林智堅深陷論文爭議，被台灣大學認定抄襲，陳其邁說，聽到提問才知道此事，他要了解一下才能回應。（編輯：謝雅竹）1110809

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