台中市優化商區發展自治條例草案 市政會議通過

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（中央社記者郝雪卿台中9日電）台中市政府研擬「台中市優化商區發展自治條例」草案，今天通過市政會議審議，將提送台中市議會審議，草案中規定市府可公告劃設優化商區，取得共識後重現歷史及文化價值。

因應當前商業競爭與經濟環境需求，台中市政府參考國外商業再生促進特區策略、市鎮經營管理組織，制定「台中市優化商區發展自治條例」草案，盼協助商業區域活化、形塑特色商店街區，並強化商業機能、營造整體美學氛圍。

台中市政府經發局在市政會議中說明，這項條例經市政會議通過後，將進行相關立法程序，期待正式上路後能整合市府、店家、民間團體各方力量參與，共同振興經濟、活絡商業區域。

有關這項條例特點，經發局表示，市府可主動基於區域活化需求發動，擬定綱要計畫，公告劃設「優化商區」，藉由特定區域劃定取得集體共識，重現歷史及文化價值。

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經發局指出，其次可依社會團體、財團法人或當地民眾意願發起，成立「優化商店街區」，以優化商區綱要計畫的大原則發展街區事務，同時形塑特色及美學氛圍。亦即藉由區域整體力量，形成地方認同感，強化整體機能及生活環境，促進並優化商區。

以中區東協廣場為例，經發局說，東協廣場周邊常有東南亞移工聚集，附近商業店家為因應客群紛紛轉型，已形成獨樹一格的東協風情商店聚落。未來這項條例通過後，就可評估劃設優化商區，以東南亞特色為商區主軸，逐漸輔導協助民間籌設商店街區，發展出以東南亞文化為意象、全台獨有的商業走廊。（編輯：謝雅竹）1110809