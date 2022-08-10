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提高T-Bike使用率 台南移設2站點

2022/8/10 15:45（8/10 15:51 更新）
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台南市公共自行車T-Bike新設新營民治市政中心站，可方便民眾前往市政府及鄰近機關單位洽公，11日將正式啟用，提供民眾通勤、洽公等需求新選擇。（台南市交通局提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年8月10日
台南市公共自行車T-Bike新設新營民治市政中心站，可方便民眾前往市政府及鄰近機關單位洽公，11日將正式啟用，提供民眾通勤、洽公等需求新選擇。（台南市交通局提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年8月10日
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（中央社記者楊思瑞台南10日電）台南市政府交通局檢討台南市公共自行車T-Bike使用效率移設站點，在永康區南大附中及新營區民治市政中心設站，將於明天正式啟用，希望提供民眾通勤及洽公需求新選擇。

交通局長王銘德今天透過新聞稿表示，台南市公共自行車T-Bike自民國105年8月啟用，至今共有77處租賃站及1824輛車持續營運中，站點遍及交通場站、觀光景點，使用人次突破380萬，是兼具短程方便與觀光休閒功能的交通工具。

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王銘德指出，交通局滾動式檢討T-Bike各租賃站的營運狀況，將不符合民眾使用需求的站點遷移至民眾期待度高的新站點，提高服務效能及使用滿意度。

王銘德說明，此次調整移設的永康南大附中站，可滿足當地與台鐵永康車站間通學及通勤便利性；另新設新營民治市政中心站，可方便民眾前往市政府及鄰近機關單位洽公，新增站點位置及站上車輛資訊，將於明天0時起同步於T-Bike官網及T-Bike APP更新。（編輯：陳仁華）1110810

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