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新竹縣辦義民祭 推出褒忠客家獅文創平安符

2022/8/10 17:36（8/10 17:51 更新）
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新竹縣政府10日舉辦記者會為13日將登場的「義魄千秋–2022全國義民祭在新竹縣」活動宣傳，一系列精彩節目包含傳統祭儀及晚會等，展現客家文化精神，歡迎民眾共襄盛舉。中央社記者郭宣彣攝 111年8月10日
新竹縣政府10日舉辦記者會為13日將登場的「義魄千秋–2022全國義民祭在新竹縣」活動宣傳，一系列精彩節目包含傳統祭儀及晚會等，展現客家文化精神，歡迎民眾共襄盛舉。中央社記者郭宣彣攝 111年8月10日
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（中央社記者郭宣彣新竹縣10日電）新竹縣政府舉辦義民祭13日登場，縣長楊文科今天表示，今年融合客家文化特色打造文創商品，如有「褒忠」客家獅文創平安符，盼讓民眾了解在地信仰文化。

「義魄千秋-2022全國義民祭在新竹縣」開幕式將於8月13日登場，新竹縣政府今天為活動宣傳，邀請男團「五堅情」的成員賴晏駒、婁峻碩一同造勢，楊文科致詞說，義民祭系列活動包含傳統祭儀及晚會，展現客家文化，邀民眾參加。

楊文科表示，今年除有推出「褒忠」客家獅文創平安符，還有文青版平安符創意繡貼，都融合客家的文化特色，也藉此讓民眾了解在地的信仰，也盼保佑大家平安、健康，民眾可透過參與祭典相關活動兌換。

新竹縣政府文化局長李安妤提供新聞資料指出，在13日晚間6時也舉辦「義民之夜」，安排有義民客家印象歌舞劇演出，展現台灣客家文化外，並有邀請歌手田馥甄、伍佰、五堅情等演出。

李安妤說，邀請民眾在祭典期間，前來新竹縣一起看表演，也品嚐客家美食，感受好客、精彩的客家文化藝術慶典。（編輯：李錫璋）1110810

2022全國義民祭在新竹縣活動13日將盛大展開，新竹縣長楊文科（左）10日表示，今年義民祭融合客家文化特色打造文創商品，盼藉此讓民眾了解在地信仰，也希望保佑大家平安、健康。（新竹縣政府提供）中央社記者郭宣彣傳真 111年8月10日
2022全國義民祭在新竹縣活動13日將盛大展開，新竹縣長楊文科（左）10日表示，今年義民祭融合客家文化特色打造文創商品，盼藉此讓民眾了解在地信仰，也希望保佑大家平安、健康。（新竹縣政府提供）中央社記者郭宣彣傳真 111年8月10日
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