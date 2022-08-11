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民眾黨全台大眾走到台北 市黨部：主軸接棒市政

2022/8/11 12:12
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（中央社記者劉建邦台北11日電）台灣民眾黨全台大眾走隊伍今天在北市議會開記者會，宣布活動起跑，北市黨部表示，主軸為接棒市政，除凸顯民眾黨主席、台北市長柯文哲任內政績，並讓市民了解未來市政願景。

民眾黨上午在台北市議會1樓內召開記者會，宣布全台大眾走在台北市活動起跑，包含民眾黨立委蔡壁如、邱臣遠及台北市黨部主委林國成與8名市議員參選人出席。

蔡壁如致詞時說，今年全台大眾走從6月15日啟動，目前到北北基，活動至今經過約2個月，大眾走活動第1年主軸是要讓民眾認識民眾黨、第2年宣傳公投，今年為「永續台灣、世代共行」。

林國成表示，全台大眾走活動抵達台北市，這次活動將會與其他縣市不同，要讓市民看見北市府過去推動的優秀政績及宣傳未來市政願景。

民眾黨台北市黨部指出，全台大眾走活動將以接棒為精神，除接下走到台北站這一棒，8名議員參選人將走訪柯文哲任內推動相關政績地點，象徵將接棒延續柯文哲的市政理念與治理精神。

此外，蔡壁如致詞時提到台灣大學認定民進黨桃園市長參選人林智堅論文抄襲被撤銷碩士學位，蔡壁如說，執政黨支持林智堅，這樣不對，因學術倫理不容汙衊，呼籲學生可再次發起學運，告訴執政黨行為不可行。（編輯：李錫璋）1110811

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