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嘉縣出現登革熱病例 越南籍女性居檢期間發病

2022/8/11 14:06
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（中央社記者蔡智明嘉義縣11日電）嘉縣出現登革熱境外移入病例，越南籍女性1日入境居家檢疫期間發病就醫，10日確診為登革熱，衛生局已針對患者檢疫處所半徑50公尺，進行孳生源清除，並呼籲民眾做好居家環境衛生。

嘉義縣衛生局今天發布新聞稿指出，嘉縣出現登革熱境外移入病例足跡，確診案例為越南籍女性28歲，為北部某科技大學學生。

衛生局表示，患者7月2日返回越南胡志明市探親，8月1日入境至水上鄉親戚家進行一人一戶居家檢疫，3日出現發燒、喘、畏寒、全身倦怠等症狀，經COVID-19（2019冠狀病毒疾病）PCR採檢為陰性，自述在越南曾被蚊子叮咬，8日採集血清送驗，10日確診得登革熱。

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衛生局長趙紋華告訴中央社記者，已針對個案居住處所周圍環境半徑50公尺進行病媒蚊密度調查、室內外孳生源清除及化學噴藥等防治工作，並加強個案住處附近鄰居衛教，呼籲如出現發燒等症狀儘速就醫採檢，嚴防疫情蔓延擴散。

趙紋華說，國內今年累計15起境外移入登革熱確診病例，以東南亞地區居多，尤其是越南，自該地區返國民眾，一旦有出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等疑似症狀，務必儘速就醫並告知旅遊活動史，以利衛生單位及時採取防治措施。（編輯：謝雅竹）1110811

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