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旅遊型態轉變 竹縣推觀光政策白皮書

2022/8/12 17:52（8/12 18:06 更新）
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新竹縣政府12日舉行「新竹縣觀光政策白皮書交流會」，縣長楊文科（前左4）出席表示，盼在交流會中蒐集專家學者多元意見，讓未來觀光相關政策制定更加完備。（新竹縣政府提供）中央社記者郭宣彣傳真 111年8月12日
新竹縣政府12日舉行「新竹縣觀光政策白皮書交流會」，縣長楊文科（前左4）出席表示，盼在交流會中蒐集專家學者多元意見，讓未來觀光相關政策制定更加完備。（新竹縣政府提供）中央社記者郭宣彣傳真 111年8月12日
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（中央社記者郭宣彣新竹縣12日電）因應旅遊型態轉變，新竹縣府今天辦觀光政策白皮書交流會，將朝綠色海岸觀光轉型升級、營造自行車友善旅遊等方向，縣長楊文科表示，盼帶動更多旅客，共創竹縣觀光高峰。

新竹縣政府今天辦「新竹縣觀光政策白皮書交流會」，楊文科致詞說，縣府對於觀光發展很重視，而竹縣自然環境豐富，要如何吸引民眾延長旅遊時間，也帶動留宿人潮，在交流會中也期盼蒐集專家學者多元意見，讓未來觀光相關政策制定更加完備。

台灣觀光協會副會長蘇成田出席表示，觀光旅遊要以發展國旅為主、國際觀光為輔前進，客家文化是值得推動，以客家好客成為新竹縣品牌，同時，竹縣也適合推單車旅遊，可以持續推廣YouBike。

蘇成田說，未來，露營區有機會納管，有助山區觀光發展，可以打造露營樂園，也具獨特的部落觀光特色，各鄉鎮市景點特色要更加完善，希望推動深刻體驗活動，增加遊客停留時間，讓遊客慢活漫遊，享受客家文化的深度內涵。

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交旅處長游志祥表示，近年無論是交通建設及觀光資源的推廣，竹縣的成績亮眼，而近期也推出12條的動物步道活動，帶動旅遊人潮，因此，未來也將山林步道活動列為重點發展。另外，YouBike部分，使用熱絡，將規劃在竹東鎮、新豐鄉、湖口鄉建置，讓民眾進行地方旅遊時方便使用。

新竹縣政府提供新聞資料指出，「新竹縣觀光政策白皮書」由中華大學策畫，設計有「綠色旅遊步道健行自然體驗」、「自然和諧部落共生台灣露營新樂園」等內容，也會納入會中建議，讓白皮書內容更為完善。（編輯：李錫璋）1110812

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