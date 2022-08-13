台東「空中樹」恢復6成 評估新樹根已深入土中

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台東市三角公園奄奄一息的老榕樹（右），1年前經民間自掏腰包發起搶救，專家採取樹頭切除、吊點滴方式搶救，被形容為「空中樹」，最近老榕樹的葉子已變得茂盛，恢復逾6成。中央社記者盧太城台東攝 111年8月13日

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（中央社記者盧太城台東縣13日電）台東市三角公園奄奄一息的老榕樹，1年前經民間自掏腰包發起搶救，專家採取樹頭切除、吊點滴方式搶救，被形容為「空中樹」，如今生命力已恢復逾6成。

台東市三角公園位於市中心，是台東市首個公園，過去是公車轉運站和年輕人約會的地方，也是鄉下民眾約見面集合點，成為主要地標。

公園內有3棵榕樹，1棵幾年前死了，留下2棵，其中最大棵、最茂盛的1棵，2年前感染褐根病，不再冒出新芽，並且老葉變黃掉落。

民國109年11月間相關單位有意砍除，但台東市建築師黃斯聖四處請命，終於保留了這棵老榕樹，他自掏腰包並展開募款搶救。感動立法委員劉櫂豪和行政院林試所、林務局等單位合力搶救。

樹醫師動外科手術截肢，挖掉被感染的樹頭和樹幹，整棵樹用支架撐住，就像漂浮天空的樹，台東市民叫它為神奇的空中樹，許多學校也帶學生到此生命教育，感受大家搶救老樹的意義。

經過1年多照護，最近老榕樹的葉子變茂盛，且生機盎然。農委會林試所全國種樹諮詢中心諮詢專家陳正豐前幾天到台東，特別過去關心這棵樹，他宣布了好消息，這棵樹已經恢復逾6成，預估明年會達到9成。

陳正豐今天接受中央社記者電話訪問表示，當時搶救這棵樹時將整個樹頭砍除，整棵樹漂浮空中，如今樹根已長出且深入泥土了，但還很細，要等樹根長粗後才算成功。

他說，109年相關單位決定要將它伐除，且已由承包廠商用鏈鋸砍下第一刀（深約達30cm以上），後來經黃斯聖緊急號召珍愛這棵樹的民眾出錢出力，並積極邀請農委會林業試驗所提供專業協助，以及農委會林務局台東林區管理處的大力支援，終於再現生機盎然的美麗身影。

黃斯聖說，台東三角公園是很重要的地標，尤其是園內有約70年的老榕樹，因染褐根病有關單位原本希望移除，但大家不捨，希望為台東、為這塊地保留一些記憶，於是決定自掏腰包搶救這棵老樹。

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劉櫂豪表示，老榕樹矗立在公園已超過60年，承載了無數台東人的故事。感謝黃斯聖建築師事務所團隊，看見這棵老樹的珍貴性，並為拯救老樹四處奔波，讓更多人關心這項議題。

他說，台東最近發生多起樹木遭粗暴對待，包括台東女中前樹齡近50年的四維路菩提樹遭工程單位大量移除，正氣公園的樹木遭到不當修改，引起民眾的不滿。台東要成為以人為本的宜居城市，就要「種好每棵樹，建立友善樹木的環境」，讓老樹成為市區重要的自然資產。（編輯：黃世雅）1110813

台東市三角公園奄奄一息的老榕樹（右），樹葉掉落，經過1年多的照護，如今生命力已恢復逾6成。圖為109年11月搶救狀況。中央社記者盧太城台東攝 111年8月13日