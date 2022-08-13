響應社會公益 民眾體驗車甩尾費用捐社福團體
2022/8/13 14:44（8/13 14:51 更新）
連續2天舉辦的「公益飄移表演賽」13日在台東市海濱公園正式登場，吸引大批民眾到場觀看，多輛改裝車在場地內進行表演，民眾也可付費體驗飄移甩尾快感，活動所得將捐助國內社福團體機構。中央社記者盧太城台東攝 111年8月13日
（中央社記者盧太城台東縣13日電）台灣一家日商車系品牌今天結合民間企業，在台東舉辦「公益飄移表演賽」，民眾可花錢乘坐車子感受甩尾，所得將捐助國內社福團體機構，響應社會公益，盡一份心意。
連續2天的「公益飄移表演賽」今天在台東市海濱公園登場，現場吸引近千民眾觀看，數10輛改裝車輛在畫設的場地內進行表演。從1輛獨演、2輛合演，到3輛追逐演出。
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現場並開放民眾花錢搭乘，體驗刺激的甩尾，搭乘民眾尖叫又興奮，現場陳姓女子說「心臟快跳出來了」；林姓民眾則表示「坐戰鬥機的感覺應該就是這樣，就像甩尾瞬間的G力」。
車商代表接受媒體訪問表示，除了車手表演，民眾只要花200元，並在安全措施做好的情況下，就能上車體驗飄移（甩尾）的刺激和快感，而花費所得將捐助國內社福團體機構，響應社會公益，盡一份心意。（編輯：黃世雅）1110813
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