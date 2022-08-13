響應社會公益 民眾體驗車甩尾費用捐社福團體

連續2天舉辦的「公益飄移表演賽」13日在台東市海濱公園正式登場，吸引大批民眾到場觀看，多輛改裝車在場地內進行表演，民眾也可付費體驗飄移甩尾快感，活動所得將捐助國內社福團體機構。中央社記者盧太城台東攝 111年8月13日