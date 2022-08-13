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82歲不老水手詹正峰西子灣出發 挑戰29天駕帆船環台

2022/8/13 16:52（8/13 17:35 更新）
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82歲「不老水手」、中華民國帆船協會副理事長詹正峰13日從高雄西子灣出發，宣告展開駕帆船環台挑戰，預計在1個月內環完全台。（民眾提供）中央社記者曾以寧傳真 111年8月13日
82歲「不老水手」、中華民國帆船協會副理事長詹正峰13日從高雄西子灣出發，宣告展開駕帆船環台挑戰，預計在1個月內環完全台。（民眾提供）中央社記者曾以寧傳真 111年8月13日
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（中央社記者曾以寧高雄13日電）今年82歲的詹正峰今天從高雄西子灣出發，宣告展開駕帆船環台挑戰，預計29天環完全台。詹正峰說，構築這個夢想已有40年，玩帆船以來天天都在做準備，盼能活到老玩到老。

現為中華民國帆船協會副理事長、高雄市體育總會帆船委員會總幹事的詹正峰，自1976年結束海軍陸戰隊軍旅生涯，從國外引進SUNFISH單人帆船，並改良為「小鷹型帆船」並製造、推廣到全台，促使台灣帆船運動蓬勃發展，可謂「台灣帆船之父」。

詹正峰今天在另外2名選手隨行下從高雄西子灣揚帆，展開29天逆時針環台之旅，挑戰國內帆船繞台環行紀錄，預計在9月10日結束航行，首日上午出發，下午3時左右已經順利抵達大鵬灣。

詹正峰告訴中央社記者，自己展開這項挑戰，是希望推廣水域活動，並且也透過沿途的紀錄讓更多人知道，如果在海上碰到問題，有哪些地方可以去、怎麼迴避危險，推廣安全海域活動，盼後繼有人，可以繼續進行帆船活動。

以82歲高齡展開旅程，詹正峰說，規畫這件事已經40多年，玩帆船以來可說是天天都在準備，今天開始圓夢，非常開心，自己希望「活到老可以玩到老」，因為無動力風帆完全靠風力航行，並有滑輪組和夾繩器助減少體力花費，只要準備充足的水、食物，做好防曬、穿好救生衣，可以很輕鬆。

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負責此次書面計畫的教練黃國鴻說，風帆上會有2名選手一同航行，岸上則有安排隨行補給人員，並且沿途海巡人員也會協助注意安全。

活動實施企畫書指出，這次航行配合政府「向海致敬」系列政策，盼配合發展水域經濟開發活動及宣導節能減碳與水域安全教育，擴大推廣帆船運動相關政策，期引領台灣水域休閒活動走向嶄新面向，同步為舉辦帆船環台賽事進行勘試，也提高各界對運動的興趣。（編輯：黃世雅）1110813

中華民國帆船協會副理事長詹正峰（綠衣者）致力推廣帆船運動，高齡82歲的他13日從高雄西子灣帶隊揚帆出發，挑戰在1個月內駕帆船環台，首日下午3時左右已經順利抵達大鵬灣。（民眾提供）中央社記者曾以寧傳真 111年8月13日
中華民國帆船協會副理事長詹正峰（綠衣者）致力推廣帆船運動，高齡82歲的他13日從高雄西子灣帶隊揚帆出發，挑戰在1個月內駕帆船環台，首日下午3時左右已經順利抵達大鵬灣。（民眾提供）中央社記者曾以寧傳真 111年8月13日
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