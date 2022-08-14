更多編輯台推薦新聞：
台糖啟動蘭姆酒研發 拚2026年上市成國宴指定酒
產經

台糖啟動蘭姆酒研發 拚2026年上市成國宴指定酒

韓國暴雨、FBI搜查川普別墅、大學分發缺額破1.4萬...一週大事看這裡
生活

韓國暴雨、FBI搜查川普別墅、大學分發缺額破1.4萬...一週大事看這裡

豔陽下練到嘴唇燙傷 建中樂旗聯隊奪世界音樂大賽季軍
生活

豔陽下練到嘴唇燙傷 建中樂旗聯隊奪世界音樂大賽季軍

文創報導獎揭曉 中央社文化＋連5年獲肯定
文化

文創報導獎揭曉 中央社文化＋連5年獲肯定

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

活化鐵路高架橋下空間 中市府再核定8處停車場

2022/8/14 11:51（8/14 12:01 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
為解決市民停車問題及活化鐵路高架橋下空間，台中市交通局繼6月間核定鐵路高架橋下10處停車場設置後，再核定8處停車場圖說審查，預計11月陸續營運。（台中市交通局提供）中央社記者郝雪卿傳真 111年8月14日
為解決市民停車問題及活化鐵路高架橋下空間，台中市交通局繼6月間核定鐵路高架橋下10處停車場設置後，再核定8處停車場圖說審查，預計11月陸續營運。（台中市交通局提供）中央社記者郝雪卿傳真 111年8月14日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郝雪卿台中14日電）為解決市民停車問題及活化鐵路高架橋下空間，台中市交通局今天表示，繼6月間核定鐵路高架橋下10處停車場設置後，日前再核定8處停車場圖說審查，預計11月陸續營運。

交通局在新聞稿中指出，為推展鐵路高架橋下停車場興闢進度，多次邀集台鐵局、車麗屋公司及台中市政府都發局、建設局等相關單位，針對停車場配置設計多次討論，並協助台鐵局及車麗屋公司釐清停車場設置相關規定，加速鐵路高架下方空間開闢作業。

交通局長葉昭甫表示，車麗屋公司於7月間陸續補正送市府的8案停車場圖說審查申請，交通局快速完成審查作業，繼6月中下旬完成第一批10場停車場後，日前再次核定第二批8場停車場圖說審查。

第二批停車場包括豐原區3場提供汽車347格、機車297格，潭子區4場汽車320格，北屯區1場設置汽車59格，葉昭甫說，目前台鐵橋下空間已核定18處停車場，將由車麗屋公司依照核定圖說進場施工，並報請市府勘驗取得停車場登記證，預計11月陸續正式營運。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

葉昭甫指出，另外還有8場尚未完成核定的停車場，因位處市區段，周邊開發已完成，導致停車場出入口設計較為複雜，交通局持續協助台鐵局及車麗屋公司完成補正程序，儘速完成圖說審查、開工闢建及取得停車場登記證，增加台中市停車空間供給，開放民眾使用。

葉昭甫強調，市府今年啟用及興建中的公有停車場共計26場，總經費新台幣98億元，完工後預計供應汽車格6307席、機車格5229席、自行車格116席、大客車19席，以紓解地方停車需求。（編輯：謝雅竹）1110814

葉昭甫
斥資8.3億打造 中市逢甲立體停車場啟用 盛夏出遊 銅板價搭公車梨山避暑趣味遊
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族