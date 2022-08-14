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中市龍眼產量銳減價格飆 警啟動護農專案防偷採

2022/8/14 16:32
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（中央社記者郝雪卿台中14日電）台中市霧峰區龍眼進入成熟期，由於今年產量銳減，價格飆漲，擔心龍眼遭偷採，農民在果園高掛警示標語，警方今天表示，已啟動護農專案，確保農民全年心血順利採收上市。

民進黨台中市議員李天生接受媒體聯訪時指出，近日來霧峰山區龍眼進入成熟期，在價格高漲、奇貨可居下，偷採龍眼情形頻傳，霧峰桐林北坑產業道路旁農友懸掛「私人土地，龍眼請勿採摘，違者罰款30萬」、「小偷、祝你全家敗了了」等警告標語，成為地方奇景。

李天生表示，今年龍眼進入開花季節時，遭逢豪大雨侵襲，花苞被大雨打落，加上荔枝椿象危害嚴重，造成結果率不佳，產量大減，在供不應求下，市面龍眼價格高漲，連帶造成偷採事件不斷，呼籲警方加強巡邏防範，減少農友損失。

霧峰區公所農業課長劉仕弘指出，霧峰龍眼種植面積近1400公頃，產地分布在桐林、峰谷及萬豐等山區，其中以桐林一帶的龍眼品質最好，今年由於減產，坊間龍眼價格約為去年2倍。

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台中市警察局霧峰分局表示，轄區各派出所從5日起啟動「護農專案」，與當地守望相助隊、農民合作聯防，共同守護辛勞耕作的果實。

警方指出，除了針對轄內龍眼果園加強護農巡邏之外，在深夜時段同時加強產業道路、偏僻處所的果園巡視、守望，並派員向農民宣導防竊措施，如裝設監視系統、感應式照明燈具或警報設備，也可在果園飼養警衛犬，加強警戒與嚇阻作用，警民合作確保農民全年心血能順利收成。（編輯：陳仁華）1110814

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