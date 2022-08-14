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讚陳其邁政績有目共睹 日月禪寺開山住持挺連任

2022/8/14 18:11
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（中央社記者蔡孟妤高雄14日電）高雄市長陳其邁今天到日月禪寺為住持圓宗法師祝壽，圓宗法師表示，陳其邁帶領市府2年，政績有目共睹，祝福陳其邁年底市長選舉高票連任，繼續為建設高雄努力。

日月禪寺開山住持圓宗法師85大壽，日月禪寺援例於寺內舉辦消災祈福法會，同時為圓宗法師祝壽，陳其邁也前往祝壽，另大高雄佛教會理事長悟豪法師及全體理監事、各寺院負責人等也出席。

圓宗法師表示，陳其邁帶領高雄市政府2年來，政績有目共睹，佛教界也感受到陳其邁的認真打拚，祝福陳其邁今年市長選舉高票當選，繼續為建設高雄努力。

悟豪法師也說，感謝市府團隊這2年對宗教團體的協助，讓高雄市佛教團體感到溫暖，他並帶領現場群眾高喊「市長凍蒜」，場面熱絡。

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圓宗法師曾任中國佛教會理事長等佛教要職，是日月禪寺開山住持，寺廟香火鼎盛，今天中午陳其邁前往祝壽時，雖然圓宗法師行動不便，但仍親自前往大門迎接陳其邁，陪同到大殿佛前上香，並致贈粽子，象徵年底選舉包中。

陳其邁也祝圓宗法師法體康泰，並感謝中國佛教會、大高雄佛教會及所有寺院住持師父長久以來對社會無私奉獻和對市政的護持。（編輯：陳仁華）1110814

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