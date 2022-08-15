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高雄工地灌漿回填基地趨穩 7棟民宅列危樓暫不拆除
首頁 / 地方

高雄工地塌陷毀鄰房 林欽榮：協助災戶求償到底

2022/8/15 11:25
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（中央社記者蔡孟妤高雄15日電）高雄市前金區自強一路建築工地昨天發生路面塌陷，導致周邊7戶民宅傾斜成危樓，今天持續進行相關支撐工程，高雄市副市長林欽榮說，會協助災戶求償到底，為災戶權益做最大保障。

林欽榮今天上午接受媒體聯訪表示，目前已沒有傾斜立即危險，7戶民宅會做暫時支撐，讓住戶可以進屋清理物品。除了周邊道路刨鋪，地下管線也會進行安全維護，目前該處沒有石化管線。

林欽榮並強調，市府一定會協助災戶向建商求償到底，今天會再召開協調會，市府一定會與受災戶站在一起，為災戶權益做最大保障。

工務局表示，工程意外所產生損失，將偕同法制局設置協商機制，追究起、承造人負起後續肇事責任，依據高雄市建築自治條例及損鄰調處相關辦法，協助鄰房受損戶，並要求起造人應負起損害賠償責任。

工務局指出，後續建築工地必須由第三公正專業單位如三大公會等，確認嚴密監督安全無虞，並與鄰房受損戶完成協議後，才能啟動後續復工程序。

該處工地今年3月也曾坍塌，工務局發布訊息說明，工地第1次坍塌路面於3月25日完成恢復，勒令停工後，起造人委託高雄市土木技師公會，進行鄰房安全鑑定及復工計畫書確認後申請復工。

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之後工務局邀集高雄市結構技師公會、土木技師公會、建築師公會及相關管線單位至工地現場確認無誤，6月20日復工。工務局強調，自上次勒令停工後即嚴密監督，委任3大技師公會共13次至工地巡查，監督巡檢結果無發現異常。

大地工程技師公會副理事長呂彥龍今天上午接受媒體聯訪表示，該處工地看起來屬於疏鬆砂質土壤，也在愛河感潮段，降雨會造成地下水上升。結構技師公會表示，除持續進行支撐工程，也會做地盤改良，避免狀況再發生。（編輯：謝雅竹）1110815

林欽榮
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