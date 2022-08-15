中秋送禮新選擇 嘉縣庇護工場研發富翁餅

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（中央社記者蔡智明嘉義縣15日電）嘉義縣領航身心障礙者產業庇護工場推出中秋禮盒「富翁餅」，採用民雄在地鳳梨與鹹蛋黃做內餡呈黃金色澤，交織出甜鹹豐富滋味；縣長翁章梁強力推薦，期許庇護工場能永續經營。

嘉義縣勞工暨青年發展處輔導的領航身心障礙者產業庇護工場和中正大學企研所產學合作開發新產品「富翁餅」，希望在中秋佳節時能大賣，今天邀翁章梁到朴子的庇護工場為產品代言。

翁章梁現場將富翁餅對剖，呈現採用民雄在地鳳梨與鹹蛋黃做出的金黃內餡，他嚐了一口說，鳳梨與鹹蛋黃交織出甜鹹滋味，非常好吃。

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勞青處處長陳奕翰告訴中央社記者，取名富翁餅是因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情蔓延近3年，影響各行業收入，希望藉由富翁餅的喜氣意涵，將好運分享出去，縣府也期許庇護工場早日走出疫情影響，永續經營。

陳奕翰表示，除了庇護工場有賣中秋月餅禮盒，嘉義縣精神康扶之友協會、若竹兒教育基金會也有手工的中秋禮盒，都歡迎大家來購買，以實際行動支持弱勢族群。（編輯：張雅淨）1110815