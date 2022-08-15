高雄工地路塌損鄰 陳其邁：最高行政罰開罰並送法辦

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高雄市前金區建案工地塌陷造成周邊7戶民宅淪為危樓，市長陳其邁（右2）15日表示，已要求工務局依最高行政罰則開罰，並下令送法辦。中央社記者曾以寧攝 111年8月15日

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（中央社記者曾以寧高雄15日電）高雄前金區建案工地昨天塌陷，致周邊7戶民宅淪為危樓。市長陳其邁今天說，已要求依最高行政罰則開罰，並下令送法辦，市府也組專案小組釐清責任，確保公共安全與住戶權益。

前金區自強一路「東金御所」建案工地3月坍塌一次，昨天又2度坍塌，不僅造成道路下陷，還導致周邊7戶民宅傾斜成危樓。

陳其邁今天下午出席港都聯合助學暨展翅工程服務方案相見歡活動，並接受媒體聯訪時表示，昨天市府第一時間成立前進指揮所，並由3大公會進駐，進行災損狀況鑑定、災後搶救和搶險措施，自己也到現場，並探視房屋傾斜受損居民，了解受損當下狀況，及生活所需協助。

陳其邁說，同一工程在今年初已經發生過一次狀況，現在又發生第2次，已要求工務局依最高行政罰則開罰，也下令送法辦，釐清是否有違反「建築法」部分，並交由法院判定。

危樓重建部分，陳其邁指出，今天上午已經開過第一次協調會，法制局與主計處也會協助居民，確保住戶最大權益，務必在經過市府與建築、土木、結構技師公會鑑定安全無虞，且住戶對於賠償、和解已有共識的前提下，才准復工。

至於責任釐清，陳其邁表示，昨天3大公會初步判定，在施工過程中，不論土質、大潮、結構等部分，都有初步結論；自己認為工程問題應由工程專業解決，因此責成副市長林欽榮組成專案小組展開調查，務必釐清責任，確保住戶安全、公共安全和住戶權益，並向社會大眾交代。

媒體提問，建案後續動工要提存多少保證金。陳其邁說，保證金部分要依照建築受損相關法規基準進行提存，市府會要求嚴格依法執行。

高雄市政府工務局說明，依「建築法」規定，最高可對起造人、承造人與監造人各開罰新台幣9萬元，共將開罰27萬元。（編輯：陳仁華）1110815