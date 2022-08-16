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張善政更換競選主視覺 幾何色塊象徵融合多樣性

2022/8/16 12:56
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（中央社記者吳睿騏桃園16日電）國民黨桃園市長參選人張善政臉書粉專更換第二波競選主視覺，競選團隊今天表示，從原先的「拚！桃園善好」更換成「未來，從桃園開始」，並以手繪色塊為主的不規則圖形呈現。

張善政競選團隊上午發布新聞稿表示，其中的圓形設計讓人聯想到地球，象徵更大的愛，為更好的未來許願，希望透過「圓（緣）」以及「善圓（緣）」的意向，讓民眾許下善願從桃園開始，創造更大的格局。

競選團隊指出，2日公布首波競選主視覺「善TAOYUAN-where the future begins」。以「善」字為元素發想，善是共生、包容的源頭，也象徵不只是多元，更是共生、共榮的桃園。訴求用「善」字連結眾人，共同為善好的桃園打拚。更將7種顏色填入「善」字的13個區塊節點，分別象徵桃園的13個行政區。

張善政競選辦公室發言人曾俊豪說，除了口號的更換，團隊的年輕成員也從桃園（TAOYUAN）7個英文字母所象徵的7種顏色延伸，以手繪幾何圖形呈現，象徵桃園的融合、包容與多樣性，未來也將著手開發周邊小物，令支持者耳目一新。（編輯：李錫璋）1110816

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