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改善壅塞路段車流 台南逐步推動計畫解決

2022/8/16 17:10
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（中央社記者張榮祥台南16日電）台南舊市區及周邊行政區不少路段車流多易壅塞，市府交通局發現，台南壅塞車流主要集中於永康、大灣、仁德和新市交流道的聯外道路，已推動改善計畫逐步解決。

台南市政府交通局今天發布新聞稿指出，交通局研擬易壅塞路廊的近期及長期交通改善計畫，數據資料顯示，台南市經常出現壅塞道路，主要集中於永康、大灣、仁德與新市交流道的聯外道路。

交通局已提出逐步推動改善計畫，在瓶頸路口增加左轉車道及左彎待轉區線，提高紓解效率；東區通往仁德區的東門路，也執行延長紅綠燈週期至140秒措施，平均車行時速19公里增至22公里，改善幅度15%。

面對車流即時變動性，交通局更執行導引分流及智慧控制路廊策略，目前已在東區東門路與文化路口及東門路2段390巷口，新建置2組資訊可變標誌（CMS），當東門路壅塞時，自動引導往中西區孔廟園區方向車輛改道中華東路-中華南路-國民路-南門路，或林森路-健康路-南門路，減少東門路車流。

另於前往仁德交流道方向，交通局也在府前路和西門路口引導車輛提早於南門路右轉，再由林森路或中華東路銜接東門路。

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交通局長王銘德表示，交通局今年向交通部爭取預算，預定將東門路較易壅塞路段約3.7公里及22處號誌化路口，以即時資料蒐集及AI影像辨識設備，再導入雲端資訊蒐集與分析等技術，視道路壅塞程度而自動調整號誌秒數。

此外，市府今年6月起執行道安易肇事改善計畫，加強東區林森路（小東路-東門路）及東寧路（勝利路-中華東路）執法力度、道路交通設施改善及多元宣導，有效降低交通事故。（編輯：謝雅竹）1110816

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