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竹市國民黨指稱抄襲 沈慧虹團隊：政見是公共財

2022/8/16 17:13（8/16 18:01 更新）
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新竹市議會國民黨團16日批評民進黨新竹市長參選人沈慧虹（前右2）敬老卡加碼政見抄襲，沈慧虹競選團隊發言人劉康彥（前左1）表示，對人民有利的政策就是好政策，而政見是公共財，只要是對城市建設發展有益、對市民有利的都是好政策。（沈慧虹競選團隊提供）中央社記者郭宣彣傳真 111年8月16日
新竹市議會國民黨團16日批評民進黨新竹市長參選人沈慧虹（前右2）敬老卡加碼政見抄襲，沈慧虹競選團隊發言人劉康彥（前左1）表示，對人民有利的政策就是好政策，而政見是公共財，只要是對城市建設發展有益、對市民有利的都是好政策。（沈慧虹競選團隊提供）中央社記者郭宣彣傳真 111年8月16日
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（中央社記者郭宣彣新竹縣16日電）新竹市議會國民黨團今天指控，民進黨新竹市長參選人沈慧虹的敬老卡加碼政見抄襲國民黨所提。沈慧虹團隊說，對人民有利就是好政策，政見是公共財，說抄襲或收回有失公道。

國民黨團今天召開「抄跑記者會」，國民黨新竹市長參選人林耕仁出席表示，市議員陳慶齡今年6月代表國民黨團在市議會提案，希望提高敬老卡點數到1200點，但新竹市政府卻未採納，現在卻又提出，淪為選舉考量。

陳慶齡說，他當時的提案是希望能把敬老愛心卡從600點提高到1200點，沈慧虹擔任新竹市副市長，市府卻沒有執行評估，現在卻把此提案變成沈慧虹個人政見內容，他要求沈慧虹將此政見收回。

沈慧虹競選團隊發言人劉康彥表示，對人民有利的政策就是好政策，而陳慶齡的提案內容和沈慧虹團隊目標一致，陳慶齡應肯定沈慧虹團隊，「選舉就是比政策、比願景」。

劉康彥表示，沈慧虹針對敬老愛心卡政策，提出600點增為1200點、使用範圍擴大，而政見是公共財，只要是對城市建設發展有益、對市民有利的都是好政策。（編輯：李錫璋）1110816

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