賴香伶拋政見 傳承客語、保障多元族群文化

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民眾黨桃園市長參選人賴香伶（中）17日上午舉行記者會表示，若當選桃園市長，將開缺專業客語師資的晉用，設立新住民事務所、眷村文化傳承委員會等，希望將桃園市打造成多元文化共榮、共存的家園。（賴香伶選辦提供）中央社記者葉臻傳真 111年8月17日

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（中央社記者葉臻桃園17日電）民眾黨桃園市長參選人賴香伶今天表示，若當選桃園市長，將開缺專業客語師資的晉用，設立新住民事務所、眷村文化傳承委員會等，打造桃園閩客與多元族群的文化光榮感。

賴香伶今天上午召開「打造桃園閩客與多元族群的文化光榮感」記者會時表示，桃園是一個多元文化的魅力之都，希望將桃園市打造成多元文化共榮、共存的家園。

賴香伶說，客語的流失非常嚴重，若當上桃園市長，會在桃園市政府教育局優先開缺專業客語師資的晉用，讓危機變成轉機。新住民部分，將開全國首例設立「新住民事務所」進行協助。

賴香伶說，針對原住民部分，則有復興區在地就業自治條例的構想，由市府提供資源，推動在地特色就業，滿足觀光產業、環境安全和長照照護需求；住在復興區以外的原住民，也將透過公民參與，打造「都市原住民族示範聚落」。

賴香伶也說，在眷村文化部分，將設置由副市長擔任召集人的「眷村文化傳承委員會」，找出眷村歷史遺跡，串接眷村故事成為桃園特色。

賴香伶說，她也規劃與國立中央大學客家學院合作，簽署官學合作協議書，針對桃園的族群政治以及多元文化傳承，制定桃園市自己的長短期擘劃，讓理論跟實務結合，制定具宏觀性、前瞻性的族群政策，將桃園市打造成多元族群、多元文化共存共榮的「族群共生家園」。（編輯：黃世雅）1110817