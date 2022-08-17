批新台澎輪船速慢 慧洋海運董事長：不符低碳標準

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（中央社澎湖縣17日電）高雄、澎湖馬公間的新客貨輪「新台澎輪」正在新建，但慧洋海運董事長、澎湖縣政顧問藍俊昇今天批評，建造未徵詢澎湖人意見，且比目前航行的台華輪還慢，又不符合低碳排放標準。

藍俊昇今天和先前曾設計「新台華輪」的天星管理顧問公司總經理張長根舉行記者會，批評「新台澎輪」的規格與船速。

藍俊昇表示，澎湖建造「新台華輪」真是多災多難，近20年歷任縣長都未定案，交通部要建造這艘船，澎湖旅北的鄉親向他說，澎湖擁有全台最大的散裝船隊，應當徵詢澎湖人的意見，且他本人是海運專業且是縣政府顧問，都沒有機會表示，對新建一點都不知道，也未參與投標。

藍俊昇指出，「新台澎輪」最大行速22節，比現有的台華輪還慢，且不是使用Tier3符合低碳排放標準的引擎，完全不符現代船規格。

張長根說，未能建造的「新台華輪」，最大航速27節，高馬航線夏季只要2小時51分、冬季要3小時22分鐘，可航行國內離島與短程日本與香港等國際航線，船艙設有3處獨立防火隔艙，還配置安全中心監控系統、緊急逃生滑道、直升機降落甲板與自動式減搖穩定翼，可惜未能實現。

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不過張長根也表示，「新台澎輪」已開工，相關輪船所需的主機等配備，也都早已下訂了，現階段不可能更動，除非是停止履約，但其代價比造船還大，所以不可能更動。

新建「新台澎輪」採傳統推進系統，駛上駛下客貨輪，總噸位不小於9300噸，全長119公尺，船寬21公尺，最大航速22節，服務船速19.3節，載客數600人以上（臥鋪300人）、駛上駛下空間規劃可載80輛小客車、4輛大型遊覽車及10個冷凍櫃，高雄至馬公航行時間約須3小時50分。（編輯：郭諭儒）1110817