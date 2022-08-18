民雄大士爺祭團拜 藍綠2黨縣長參選人首度同台

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民雄大士爺祭18日上午舉行祈福團拜，爭取連任的民進黨籍嘉義縣長翁章梁（前排左4）與國民黨嘉義縣長參選人王育敏（前右3）首度同台，2人未互動。中央社記者蔡智明攝 111年8月18日

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（中央社記者蔡智明嘉義縣18日電）民雄大士爺祭今天清晨舉行紙糊大士爺神尊開光點眼與祈福團拜後正式展開，爭取連任的嘉義縣長翁章梁與國民黨縣長參選人王育敏團拜時首度同台，2人僅點頭示意未互動。

民雄大士爺祭今天開始，清晨4時半9尺3吋紙糊大士爺神尊開光點眼，上午6時半舉行大士爺祈福團拜儀式，大士爺廟董事長周漳炎、立委陳明文、民雄鄉長何嘉恒及王育敏等人參與，由翁章梁擔任主祭官恭讀疏文、燒疏文，儀式肅穆隆重。

團拜儀式開始前，翁章梁與王育敏同坐在會場第一排，2人首度同台，僅點頭打招呼後就未任何互動。廟方另外安排民代參選者祭拜大士爺，由王育敏主祭。

翁章梁接受媒體聯訪表示，信仰帶給人力量，民雄人充滿智慧，農曆7月透過大士爺的力量安定人心，這是民雄流傳百年的宗教文化，也是地方珍貴的祭典，每年結合宗教、人文和旅遊的力量，繁榮民雄這塊好所在，更是嘉義縣重要的宗教文化資產之一。

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王育敏透過臉書粉專表示，大士爺廟創建超過300年，庇護嘉義鄉親，是重要的傳統信仰和文化資產，透過這次參拜，也為嘉義鄉親祈求風調雨順、平安幸福。

大士爺廟方告訴中央社記者，紙糊大士爺神尊今天開光點眼後，安座大士爺廟正殿供全國善信大德祈福，大士爺祭活動也正式展開，19日下午3時放水燈、20日下午4時舉辦普度大法會，當晚11時法會結束，恭送大士爺火化升天。（編輯：黃世雅）1110818

民雄大士爺祭18日上午舉行祈福團拜，嘉義縣長翁章梁（前）擔任主祭官。他說，農曆7月透過大士爺的力量安定人心，這是民雄流傳百年的宗教文化，也是地方珍貴的祭典。中央社記者蔡智明攝 111年8月18日

國民黨嘉義縣長參選人王育敏（前）18日參與民雄大士爺祭，她說，透過這次參拜，為嘉義鄉親祈求風調雨順、平安幸福。中央社記者蔡智明攝 111年8月18日