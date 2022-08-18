與青年對話 饒慶鈴推台東極限運動專業場地

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者盧太城台東縣18日電）台東縣政府推動青年事務，計畫打造台東極限運動專業場地，結合鐵人三項、衝浪等運動賽事，推廣台東縣運動休閒產業。

台東縣政府今天發布新聞稿，台東縣政府7月26日成立「青年事務發展委員會」。縣長饒慶鈴日前與青發會委員進行「極限運動在台東」對話，有了共識計畫打造台東極限運動專業場地，帶動運動觀光發展。

饒慶鈴表示，與青發會成員對話時，聽到青年希望台東能有一個專業又安全的極限運動場地，邀請青發會委員Smile蔡仁豪召集街舞、滑板、特技單車和極限運動攝影師等具有極限運動專業知識青年進行對談，要為街頭青年們打造極限運動場地。

台東縣政府表示，在饒慶鈴指示下，縣政府積極評估及規劃極限運動場，希望未來能打造初學、中階及專業競賽的分級場域，讓喜愛滑板、直排輪及極限單車運動的年輕人可以帶著用具就來台東旅行，縣政府也會積極爭取國際Vans Park Series職業巡迴賽。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

另外，2020東京奧運首次將滑板納為運動項目之一，2024年的巴黎奧運也持續進行這項競賽，期望未來提供符合賽事規格、專業又安全的場地，變成國內外選手的訓練基地外，孕育出台東的專業人才。

台東縣政府表示，未來極限運動場落成，將有助於台東縣極限運動及街舞的推廣與發展，也期望能讓一般民眾有機會接觸極限運動、挑戰自我，結合縣內的鐵人三項、衝浪等運動賽事，推廣台東縣運動休閒產業。（編輯：陳政偉）1110818