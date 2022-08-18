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選戰倒數100天 蔡其昌籲支持18歲青年公民權

2022/8/18 12:14（8/18 12:51 更新）
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距離2022年底九合一選舉倒數100天，民進黨台中市長參選人蔡其昌（前右4）18日在南屯競選總部舉行「其昌挺青年 青年挺其昌」記者會，他表示，如當選市長將成立青年局，並呼籲大家支持18歲公民權修憲複決公投。中央社記者郝雪卿攝 111年8月18日
距離2022年底九合一選舉倒數100天，民進黨台中市長參選人蔡其昌（前右4）18日在南屯競選總部舉行「其昌挺青年 青年挺其昌」記者會，他表示，如當選市長將成立青年局，並呼籲大家支持18歲公民權修憲複決公投。中央社記者郝雪卿攝 111年8月18日
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（中央社記者郝雪卿台中18日電）距離年底九合一選舉倒數100天，民進黨台中市長參選人蔡其昌今天在展開百米衝刺的首日表示，如當選市長將成立青年局，並呼籲大家支持18歲公民權修憲複決公投。

距離11月26日九合一選舉進入倒數100天，蔡其昌上午在南屯競選總部召開「其昌挺青年 青年挺其昌」記者會，邀請新人市議員參選人曾威與廖芝晏出席與年輕人分享青年政策。

蔡其昌表示，今天進入選戰倒數第100天，也是他百米衝刺的開始，將第1天獻給青年朋友，分享對青年政策的看法，這次18歲青年公民權，跟地方選舉同一天，請大家除了投票選出地方公職人員外，別忘了支持18歲公民權修憲複決公投。

蔡其昌指出，給予18歲青年公民權是世界潮流，他過去一直強調，要將台中打造為最友善青年的城市，如果當選市長，首要是成立青年局，除了幫助年輕人成家立業，要在4年任期內興建8000戶社會住宅，還提出營養午餐免費，減輕年輕人的負擔，也要幫助年輕人創業。

曾威表示，推動市府成立青年局，讓台中青年有更多參與公共事務的機會，更全力支持18歲青年公民權。

廖芝晏說，現階段18歲年輕人還沒有選舉投票權，為了讓民主扎根，18歲年輕人的公民權是很重要的里程碑。

尤姓學生代表指出，18歲年輕人要負法律責任，既然18歲是成年的界定，卻無法享有完整的公民權，有選票才能影響政策，不是公民卻要負起法律責任，很多年輕人跟自己一樣關心公共事務卻沒有投票權，希望大家都能支持18歲年輕人投票權。（編輯：黃世雅）1110818

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