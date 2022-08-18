更多編輯台推薦新聞：
影片／花7年縮時記錄寶島美景 馬來西亞攝影師用行動愛台灣
文化

影片／花7年縮時記錄寶島美景 馬來西亞攝影師用行動愛台灣

台科大生2年前「哈雷概念車」課程報告爆紅 引外媒關注
生活

台科大生2年前「哈雷概念車」課程報告爆紅 引外媒關注

台式鍋貼加州飄香 廚師用料理讓美國食客認識台灣
國際

台式鍋貼加州飄香 廚師用料理讓美國食客認識台灣

BBC直擊中國爛尾樓住戶現狀 缺水斷電盥洗都有問題
兩岸

BBC直擊中國爛尾樓住戶現狀 缺水斷電盥洗都有問題

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
政院：掌握373柬埔寨案受害人 40人返台333人待援
首頁 / 地方

高醫槍擊案引發攻防 藍批黑槍氾濫、綠指抹黑高雄

2022/8/18 13:53（8/18 14:41 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
高醫發生槍擊命案，引發高雄藍綠攻防。高雄市議會民進黨團18日上午舉行記者會回擊藍營，並指新北市才是「慶記之都」，批藍營見獵心喜，抹黑高雄，應給快速破案的警察一個道歉。（高雄市議會民進黨團提供）中央社記者蔡孟妤傳真 111年8月18日
高醫發生槍擊命案，引發高雄藍綠攻防。高雄市議會民進黨團18日上午舉行記者會回擊藍營，並指新北市才是「慶記之都」，批藍營見獵心喜，抹黑高雄，應給快速破案的警察一個道歉。（高雄市議會民進黨團提供）中央社記者蔡孟妤傳真 111年8月18日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡孟妤高雄18日電）高醫發生槍擊命案，引發高雄藍綠攻防，藍營批綠營執政黑槍氾濫，治安、公安等基本功做不好，可以考慮換人做。綠營則反批藍營抹黑高雄，應給快速破案的警察一個道歉。

高雄醫學大學附設中和紀念醫院昨天上午發生槍擊命案，56歲王姓男子在耳鼻喉科候診區，突遭朱姓男子靠近連開2槍殞命，警方4小時將朱男逮捕到案。

高雄市議會國民黨團今天上午召開記者會，強力抨擊高雄治安不佳，讓市民陷入恐慌，並盤點高雄今年重大治安事件，過年時有棒球隊砸店、3月有吃火鍋遭槍擊、7月有在超商被性侵，8月更發生光天化日下在市區開槍殺人。

國民黨團總召童燕珍表示，黨團肯定警察局平時的努力，但槍枝氾濫、嚴重的公安、治安事件頻傳市府須好好檢討。國民黨高市議員陳若翠說，市長陳其邁曾說治安、公安是市政基本功，如果基本功都做不好，可以考慮換人來做。

童燕珍也說，民意代表替民眾監督市府是天職，市民需要的是把關而不是護航。國民黨團肯定高雄警察平時努力，但有問題時應共同監督市府改善，而非護航。

國民黨高雄市長參選人柯志恩今天接受媒體聯訪時說，感謝警察迅速破案，但也要思考為何槍枝氾濫，接連發生槍擊事件，市府應給人民交代、讓人民心安。

高雄市議會民進黨團今天上午也召開記者會回擊藍營，並指新北市才是「慶記之都」，批藍營見獵心喜，抹黑高雄，應給快速破案的警察一個道歉。

民進黨團總召鄭光峰表示，槍枝泛濫，的確要檢討，但只有扭曲抹黑、不查證，將事件無限放大，完全在製造市民恐慌。高雄市槍擊案降幅為六都第一，暴力犯罪減少26件，重大刑案減少27件，並已全數偵破。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

民進黨團幹事長黃文益說，國民黨團搞錯對象、地點，高醫槍擊案件嫌犯來自新北，槍枝也來自新北，新北才是「慶記之都」，高雄市警方已展現快速的破案能力，譴責利用刑事案件模糊焦點，呼籲國民黨適可而止。

民進黨團副總召邱俊憲表示，高雄市今年上半年發生2件槍擊案，但新北市就有9件，如果高雄市是「慶記之都」，那新北市就是「軍火庫」了。民進黨高市議員陳致中說，任何槍擊案件都零容忍，但不能扭曲抹黑。（編輯：黃世雅）1110818

高醫發生槍擊命案，引發高雄藍綠攻防，高雄市議會國民黨團18日上午舉行記者會，強力抨擊高雄治安不佳，讓市民陷入恐慌，批評綠營執政黑槍氾濫，治安、公安等基本功做不好，可以考慮換人做。（高雄市議會國民黨團提供）中央社記者蔡孟妤傳真 111年8月18日
高醫發生槍擊命案，引發高雄藍綠攻防，高雄市議會國民黨團18日上午舉行記者會，強力抨擊高雄治安不佳，讓市民陷入恐慌，批評綠營執政黑槍氾濫，治安、公安等基本功做不好，可以考慮換人做。（高雄市議會國民黨團提供）中央社記者蔡孟妤傳真 111年8月18日
童燕珍
染疫4天快篩仍陽性 柯志恩：康復後加緊跑行程 藍高市長人選不能再拖 黃健庭：不排除辦參考民調
柯志恩
高醫槍案挨批「慶記之都」 陳其邁指示最短時間破案 文創議題藍綠交鋒 陳其邁柯志恩互批對方「錯了」
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族