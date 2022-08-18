魏明谷邱建富同台力挺黃秀芳 團結拚彰縣長勝選

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前彰化縣長魏明谷（右）17日參加前彰化市長邱建富（左）主持的「邱建富後援會挺黃秀芳大會」，2人同台宣示，將幫助民進黨彰化縣長參選人黃秀芳打贏選戰。（黃秀芳競選總部提供）中央社記者吳哲豪傳真 111年8月18日

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（中央社記者吳哲豪彰化18日電）前彰化縣長魏明谷今天指出，昨晚參加前彰化市長邱建富主持的「邱建富後援會挺黃秀芳大會」，他和邱建富有共識，要一起打贏縣長選戰；邱建富也說，全力輔選把黃秀芳送進縣府。

前彰化縣長魏明谷目前擔任民主進步黨彰化縣長參選人黃秀芳競選總部主任委員，前彰化市長邱建富則擔任黃秀芳競選總部總幹事，由於魏明谷曾和邱建富一起爭取民進黨彰化縣長提名，外界質疑2人是否能合作幫黃秀芳輔選。

魏明谷在臉書個人粉絲專頁發文指出，昨晚接受邱建富邀請，參加「邱建富後援會挺黃秀芳大會」，先前有鄉親以為他和邱建富敵對，但民進黨優良傳統是黨內同志會為人民謀福利作最大依歸共同努力，且前輩會提攜後輩，一棒接一棒，代代薪傳。

魏明谷表示，看到支持邱建富的富友們，內心很感動，也要學習他用心經營支持者，成立「富友會」維繫彼此情誼，彰化民進黨全黨公職都會一起打拚，打贏縣長選戰。

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邱建富也在臉書個人粉絲專頁發文指出，他接下競選總部總幹事後曾說會將所有資源挹注給黃秀芳，昨晚召集全體幹部，公開宣示全部投入黃秀芳競選團隊，因為邁向勝選只有團結一條路，也希望外界不要再見縫插針，成員都會齊心協力輔選。

黃秀芳競選總部也發布新聞指出，昨晚也受邀到富友會致意，她要感謝邱建富的大力協助，相信所有與會的人都會是她的最佳助選員，也會更打拚，把1天當3天用，努力建設新彰化。（編輯：黃世雅）1110818