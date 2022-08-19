更多編輯台推薦新聞：
PTT：若被納入中介法指定線上平台 等於要我們關站
生活

PTT：若被納入中介法指定線上平台 等於要我們關站

綠營換將清理戰場 桃園市長選戰進入全新局面
政治

綠營換將清理戰場 桃園市長選戰進入全新局面

森英惠96歲辭世獨特風格獲封蝴蝶夫人 曾設計雅子皇后婚紗
文化

森英惠96歲辭世獨特風格獲封蝴蝶夫人 曾設計雅子皇后婚紗

影片／花7年縮時記錄寶島美景 馬來西亞攝影師用行動愛台灣
文化

影片／花7年縮時記錄寶島美景 馬來西亞攝影師用行動愛台灣

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

牛運堀排水護岸逾30年 南投縣府斥資2300萬改善

2022/8/19 13:45
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蕭博陽南投縣19日電）南投市牛運堀排水支線上游區段護岸逾30年，相當老舊且水泥龜裂嚴重，經居民反映，南投縣長林明溱今天踏勘後責成工務處發包，併案改善固床工，總工程經費約新台幣2300萬元。

南投市牛運堀排水支線護岸老舊破損，遇強降雨恐危害居民安全，縣長林明溱、國民黨立法委員許淑華、南投縣議員張嘉哲等人今天踏勘，林明溱聽取簡報詳細了解護岸劣化破損情形後，進一步指示追加預算併案改善固床工，責成縣府工務處盡快發包施工。

林明溱接受媒體聯訪表示，牛運堀排水支線上游區段護岸已逾30年，水泥龜裂破損嚴重，雨後水流增加，居民擔心掏空造成危害，希望盡快整修，因此今天實地了解，確認有改善必要，以免損害持續擴大，影響南崗二路199巷、文化路293巷及295巷住戶安全。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

許淑華說，牛運堀排水支線周邊社區人口相當多，排水系統安全攸關民眾生命財產安全，感謝縣府重視民意，籌措約2300萬元改善兩側護岸及固床工；張嘉哲表示，他先前已建議縣府改善排水支線下游區段護岸完成，但上游區段兩旁護岸也相當老舊，縣府有必要修繕。

縣府工務處表示，排水支線自南崗3橋往上游約長1公里，兩側舊護岸為砌卵石結構，為維持護岸安全，將分區施作，在舊護岸施築鋼筋混凝土包覆補強，舊有固床工也因嚴重破損將重新施作，避免颱風、洪水沖刷導致潰堤等進一步嚴重危害。（編輯：黃世雅）1110819

林明溱
南投市水資中心啟用 每天將可淨化7000噸污水 南投縣府：松嶺之星開發依法辦理 估年吸百萬客
許淑華
碩士論文遭指抄襲 許淑華：說明對象是逢甲大學 論文爭議綠質疑雙重標準 藍：尊重各大學認定
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族