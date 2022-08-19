更多編輯台推薦新聞：
中介法恐讓PTT關站？ NCC考慮免除或減輕義務
生活

中介法恐讓PTT關站？ NCC考慮免除或減輕義務

文總「馬祖國際藝術島」 再奪德國紅點設計大獎
文化

文總「馬祖國際藝術島」 再奪德國紅點設計大獎

森英惠96歲辭世獨特風格獲封蝴蝶夫人 曾設計雅子皇后婚紗
文化

森英惠96歲辭世獨特風格獲封蝴蝶夫人 曾設計雅子皇后婚紗

影片／花7年縮時記錄寶島美景 馬來西亞攝影師用行動愛台灣
文化

影片／花7年縮時記錄寶島美景 馬來西亞攝影師用行動愛台灣

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

南投汰換警車預算加倍 77輛加入打擊犯罪行列

2022/8/19 16:21（8/19 16:36 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
南投縣警察局以新台幣2330萬元購置21輛警用汽車、56輛警用機車，19日在縣立體育場前廣場辦理新購警用汽機車授車及校閱儀式，南投縣長林明溱（左3）等人出席。（南投縣政府提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 111年8月19日
南投縣警察局以新台幣2330萬元購置21輛警用汽車、56輛警用機車，19日在縣立體育場前廣場辦理新購警用汽機車授車及校閱儀式，南投縣長林明溱（左3）等人出席。（南投縣政府提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 111年8月19日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蕭博陽南投縣19日電）南投警用汽、機車使用年限分別為7年及6年，但因財政難全面依年限換新，縣警局今年汰換警車預算1330萬元，南投縣長林明溱得知，指示增加1000萬元，購入21輛汽車、56輛機車。

南投縣警察局今天在縣立體育場前廣場辦理新購警用汽機車授車及校閱儀式，縣長林明溱、警察局長黃永志等人出席，林明溱致詞表示，南投縣幅員遼闊，山區道路狀況多，警用車輛易耗損，今年汰換警車預算原只編列新台幣1330萬元，他得知後，指示加碼1000萬元。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

林明溱表示，常前往基層派出所為警察加油打氣，發現警用汽機車老舊問題，因此指示財政處、主計處積極籌措財源排除困難逐年改善，就任縣長至今汰換警車經費達1億7439萬元、採購各種執法器材經費及補助達5億7268萬元、新建整修27處警察廳舍，健全執法需求。

黃永志表示，今年度籌措2330萬元，購置21輛警用汽車、56輛警用機車，有效改善警車老舊及不足情形，使警察執法更有效、快速、安全，這批車輛將分配各地警分局、少年隊、保安隊、後勤科使用，感謝縣長林明溱支持，加碼經費汰舊換新更多警用車輛。（編輯：黃世雅）1110819

林明溱
牛運堀排水護岸逾30年 南投縣府斥資2300萬改善 南投市水資中心啟用 每天將可淨化7000噸污水
黃永志
康建生技4死凶嫌李鴻淵拒供槍彈來源 動機疑長期積怨 男想復合恐嚇放火燒車點汽油彈 遭依跟騷法羈押
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族