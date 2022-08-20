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陳其邁訪部落 高雄重陽禮金發放原民年齡降至55歲

2022/8/20 15:50（8/20 15:56 更新）
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高雄市那瑪夏區20日上午舉辦射耳祭（Malahtangia）暨傳統技能競賽活動，市長陳其邁（中）出席致詞表示，射耳祭是布農族重要傳統祭儀，相信擁有多元族群的高雄也有精彩多元文化，這是高雄最美麗的一部分。（高雄市政府提供）中央社記者洪學廣傳真 111年8月20日
高雄市那瑪夏區20日上午舉辦射耳祭（Malahtangia）暨傳統技能競賽活動，市長陳其邁（中）出席致詞表示，射耳祭是布農族重要傳統祭儀，相信擁有多元族群的高雄也有精彩多元文化，這是高雄最美麗的一部分。（高雄市政府提供）中央社記者洪學廣傳真 111年8月20日
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（中央社記者洪學廣高雄20日電）高雄那瑪夏今天舉辦布農族射耳祭，市長陳其邁先到場主持，隨後出席那次蘭吊橋通車儀式。他除允諾支持原鄉建設，並表示今年起高雄重陽禮金原民長者年齡降至55歲。

高雄那瑪夏區上午舉辦射耳祭（Malahtangia）暨傳統技能競賽活動，陳其邁先是出席傳統祭儀，與族人一起分享分食水鹿、山羌、糯米飯等山中珍饈，並允諾支持原鄉建設，將於拉阿魯哇族祭儀場新設祭儀所；再前往7月底完工啟用的「那次蘭吊橋」出席通車儀式，體驗原民採收運送農產的過程。

陳其邁致詞表示，射耳祭是布農族最重要傳統祭儀，顧名思義為打獵回來要跟最親愛的家人、族人分享。相信擁有多元族群的高雄有精彩多元文化，這是高雄最美麗的一部分。

他指出，市府盡力照顧原鄉部落長輩，過去65歲以上才能領敬老禮金，今年起高雄所有原民長者，只要滿55歲以上都能領到重陽敬老禮金1000元，以及敬老卡享受全高雄搭公車、渡輪免費；搭捷運、輕軌皆享半價優惠。針對原鄉那瑪夏的建設，市府也一定全力支持。

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原民會新聞稿指出，射耳祭是射鹿的耳朵，會將鹿耳掛在祭場的樹枝上，男孩都必須參加射擊，年幼的男孩由大人代射，為布農族人1年中相當重要的祭典，祈求獵獲豐富及小米豐收、部落族人平安等。

針對「那次蘭吊橋」通車，市府原民會也說明，那次蘭吊橋原本因橋寬度不足，農民載運農作物只能沿河床便道通行，每逢汛期經常淹水無法通行，只得冒風險涉水。市府斥資新台幣490萬元拓寬，更新吊索、橋面板等，現已開放1.5噸以下車輛行駛，讓原鄉農民不必擔心天候影響生計，大大增加便利性。（編輯：謝雅竹）1110820

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