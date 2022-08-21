宣導淨零綠生活 高市府澄清湖畔擺攤、辦闖關

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

高雄市政府21日在澄清湖舉辦「淨零綠生活 食衣住行一起來」活動，擺設體驗攤位、辦闖關活動，市長陳其邁（前左3）出席並現場騎腳踏車體驗綠生活。（高雄市政府提供）中央社記者曾以寧傳真 111年8月21日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾以寧高雄21日電）高雄市政府今天在澄清湖舉辦「淨零綠生活 食衣住行一起來」活動，擺設體驗攤位、辦闖關活動，宣導從生活面向達到減排概念，邀民眾共同面對氣候變遷，為2050淨零排放努力。

高雄市長陳其邁也現場騎腳踏車體驗綠生活，他致詞時表示，氣候變遷造成地球暖化已是不可忽視的問題，全球關心追求「淨零排放」，根據國際能源署及國發會發布的淨零路徑策略，要達到淨零排放，仍需要民眾、企業即刻行動協力達成。

陳其邁表示，民眾可在日常消費的選擇與行為上做改變，市府也會積極建構城市淨零綠生活環境，引導市民朝永續綠色消費、企業清潔生產的方向，並藉由5G AIoT等高科技產業扮演火車頭角色，帶動產業升級，營造永續消費與生產的模式，攜手個人、社區和企業面對多種衝擊和壓力的挑戰，也為轉型發展提供機會。

高雄市政府環保局透過新聞稿指出，高雄今年提出2050淨零排放目標及策略，積極提出各項淨零轉型行動，今年度更成立「淨零排放辦公室」，並將擬定「淨零城市管理自治條例」落實氣候法制。

高雄產業眾多，涵蓋鋼鐵、石化、高科技及其他製造業，環保局自2021年起積極推動減煤同時減碳工作，該年已減煤179萬噸，為2020年53萬噸的3.4倍，並訂定於2025年興達電廠燃煤機組除役、汽電共生業者全面脫煤目標；去年溫室氣體已較基準年2005年減少1283萬噸的碳量，減少19.4%。

面對淨零排放目標，生活轉型是重要策略之一，民眾若能在食、衣、住、行、育、樂等方面，改變消費與日常活動行為，多吃蔬食、選用在地食材、惜食、舊衣回收、節約能源、多搭乘大眾運輸、共享運具及YouBike等，都將有助達到淨零排放目標。

此外，針對澄清湖、壽山動物園及駁二藝術特區等觀光景點，為讓民眾有優質空氣品質環境，環保局於今年2月5日已將其劃設為第一期空氣品質維護區，規範進入的大客車、機車都要符合排放標準，維護園區內的空氣品質；另外也正在規劃將港區劃設成第二期空氣品質維護區。（編輯：張雅淨）1110821