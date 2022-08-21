辦電影座談會 羅美玲盼不論出身都安然扎根台灣

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（中央社記者蕭博陽南投縣21日電）民進黨立委羅美玲今天舉辦「徘徊年代」電影座談會，她表示，這是跨文化共通的生存故事，各種細節鋪陳帶來省思，希望人們無論出身都能肯定並接納彼此，在這塊土地安然扎根。

出身馬來西亞的民主進步黨立法委員羅美玲長期關心新住民權益及議題，她今天在南投戲院舉辦「徘徊年代」電影座談會，邀請新銳導演張騰元等人與觀眾對談，會後還有越南料理品嚐，羅美玲致詞說，希望人們無論出身，都能肯定並接納彼此，在台灣這塊土地扎根。

羅美玲表示，早年台灣社會風氣對「外籍配偶」極不友善，加上尚不健全的社福體制，失婚婦女生存尤其困難，即使時代變遷，新住民處境有所改善，但距離互相理解與尊重，仍有一大段路要走，導演張騰元以不同視野審視台灣的過去，讓觀眾認識移民的真實樣貌。

羅美玲說，張騰元就讀世新大學廣電系時，因緣際會接觸移民並啟發思索相關議題，進而以新住民為主題拍攝畢製短片，也曾策劃東南亞展覽，還遠赴越南進行田野調查，這部「徘徊年代」是張騰元首部劇情長片，入選台北電影節、釜山國際影展、大阪亞洲電影節等。

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根據電影官方介紹，阮安妮飾演的越南女子文慧在90年代遠嫁台灣，與江常輝飾演的忠銘共組家庭，原以為迎接她的是幸福與機會，卻被荒郊磚房裡的現實壓迫得幾乎窒息，忠銘母親更不時明示、暗示文慧負起傳宗接代責任，隨著社會變動，不斷吞噬文慧夫家，她的婚姻逐漸成為夢魘，而她也必須在異鄉困境中重新出發。

千禧年後的台灣都會，一名擔任徵信探員的神祕越南女子裴秋蘭（阮秋姮飾演），在文慧的故事中看見自己的理想，進而追尋起文慧的過去，旅途中，她竟接連遇見如魅影般魔幻，又帶著既視感的人事物。（編輯：謝雅竹）1110821