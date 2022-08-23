國防部長金門追思八二三 縣長：不要戰爭要和平

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（中央社金門縣23日電）紀念八二三戰役64週年，國防部長邱國正今天到金門太武山公墓主持追思祭悼；金門縣長楊鎮浯表示，祭典在提醒悲慘歷史不再重演，同時也讓金門人更堅定「不要戰爭，要和平」信念。

追思祭悼活動由邱國正主持，陸軍司令徐衍璞上將、金防部指揮官陳忠文中將及楊鎮浯等人陪祭，並邀請胡璉、吉星文及劉鼎漢等將領遺族代表共同參與，為殉國將士上香、獻花，表達追思哀悼之意。

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楊鎮浯受訪表示，國防部長等官員和遺族代表參與追思，讓大家感受到軍方對八二三的重視；在這特別時刻，也讓金門人想起64年前發生在金門這段戰役過程，更讓金門人堅定「不要戰爭，要和平」信念，每一次祭典和紀念都在提醒，這段悲慘歷史不要再重演，現代人應有智慧追求現代人要的和平生活。

金防部新聞稿表示，回顧戰史，中共在民國47年8月23日傍晚，對金門猝然發動猛烈砲擊，掀起震驚中外的八二三砲戰，企圖以密集優勢火力一舉擊潰金門防線；但在全島軍民秉持「同島一命」、「與陣地共存亡」意志下，徹底粉碎中共「赤化台灣」企圖，更讓全世界看見中華民國誓死捍衛國家主權及自由民主決心，不但創造國軍戰史上光榮一頁，更為國家奠下日後安定繁榮與台海長期和平發展。（編輯：孫承武）1110823