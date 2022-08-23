年底選舉即將登記 陳其邁：全力拚市政不延誤

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

高雄市長陳其邁（中）23日出席銀髮健身俱樂部聯合啟動儀式表示，銀髮健身俱樂部從預防醫學的角度看，可幫助更早預防老化、促進健康。（高雄市衛生局提供）中央社記者蔡孟妤傳真 111年8月23日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡孟妤高雄23日電）年底選舉即將登記，高雄市長陳其邁力拚連任，並帶領民進黨在議會席次過半。陳其邁今天表示，身為現任市長，全力拚市政、快速回應民眾需求，不希望因選舉過程延誤施政推動。

年底選舉即將受理登記參選，陳其邁要如何發揮母雞帶小雞作用，率領民進黨迎戰，引發關注。

對此，陳其邁今天出席銀髮健身俱樂部聯合啟動儀式時接受媒體聯訪表示，身為現任市長，會全力拚市政，快速回應民眾需求，做好市政是人民期待，不希望因選舉過程，施政推動有任何延誤，會全力跟時間賽跑。

此外，高雄捷運小港林園線綜合規劃，昨天獲國發會委員會議最終審定通過，將報請行政院核定，若順利可望今年底動工，民國119年通車。

陳其邁說，小港林園線總經費新台幣533億元，設6個地下站、1個地面站，市府將配合捷運興建社宅，滿足青年居住需求，也希望小港林園線延長到屏東林邊，讓高屏生活圈更加便捷，帶動地方觀光發展，盼行政院盡速核定、動工。

高市府今天舉行銀髮健身俱樂部聯合啟動儀式，陳其邁表示，銀髮健身俱樂部從預防醫學角度看，可幫助更早預防老化、促進健康；今年會設置10處，讓長輩可進行肌力訓練、增加延展性，並養成固定運動、健身習慣，延緩老化。

陳其邁說，高雄市65歲以上人口占17.9%，人口結構老化，逐漸步入高齡社會，在地養老是重要政策，市府在校園布建日照中心共93處，社區關懷據點今年底會達到520處，住宿型機構也會達到240處，希望落實在地養老。（編輯：陳仁華）1110823