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竹縣家畜所9月推生命教育 動保活動迎親子同行

2022/8/23 17:05（8/23 17:11 更新）
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新竹縣家畜疾病防治所9月將舉辦動物主題月，除讓民眾了解獸醫工作內容，也與文化局等單位合辦系列活動，更打造動物主題月書展，引領民眾認識動物保護工作，提倡生命教育，歡迎大小朋友共同參與。（新竹縣政府提供）中央社記者郭宣彣傳真 111年8月23日
新竹縣家畜疾病防治所9月將舉辦動物主題月，除讓民眾了解獸醫工作內容，也與文化局等單位合辦系列活動，更打造動物主題月書展，引領民眾認識動物保護工作，提倡生命教育，歡迎大小朋友共同參與。（新竹縣政府提供）中央社記者郭宣彣傳真 111年8月23日
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（中央社記者郭宣彣新竹縣23日電）新竹縣家畜疾病防治所今天表示，9月將舉辦「動物主題月」，將安排食農教育活動、動物防疫系列活動，並打造動物主題月書展，讓親子同行了解動物保護工作，提倡生命教育。

新竹縣政府今天發布新聞稿指出，新竹縣家畜疾病防治所將在9月舉辦「動物主題月」，除讓民眾了解獸醫的工作內容，並與新竹縣文化局、建蓁環境教育基金會及竹北社區大學合辦系列活動，打造「動物主題月」書展，將於9月3日舉辦揭幕典禮。

新聞稿中，新竹縣長楊文科表示，除書展外，也安排飼主講座、食農教育活動、動物防疫、畜產講座及師資培力課程等，內容生動活潑有趣，邀請民眾參加。

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家畜所指出，為確保動物健康，家畜所獸醫持續執行動物防疫及保護工作，期待透過主題月系列活動，讓民眾更了解獸醫工作。

新竹縣政府表示，「動物主題月」的書展「毛孩大小事－獸醫忙甚麼？」將於8月30日至9月25日展出，不僅現場購置123本與動物有關的繪本書籍，並安排有遊戲等活動，很適合親子參加，一同認識動物保育，了解生命教育的重要。（編輯：戴光育）1110823

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