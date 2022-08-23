撒錢引客無大型吸睛活動 議員大呼台中暑假好無聊

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙麗妍台中23日電）各縣市大拓疫後觀光商機，台中市到8月20日才有自行車嘉年華，市議員們質疑，引客只有撒錢嗎？直呼台中暑假好無聊；市府觀旅局表示，未來會配合疫情滾動檢討舉辦活動。

台中市議會今天召開交通地政業務質詢，暑假恰逢COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫後觀光復甦黃金期，民進黨台中市議員江肇國指出，從6月19日大安沙雕音樂季結束後到8月20日才有自行車嘉年華，期間整整60天沒有大規模、足以吸引民眾的城市型活動，他直呼「台中暑假好無聊」。

他舉例，基隆城市博覽會、高雄台灣文博會、台東熱氣球嘉年華等都吸引百萬人潮、創造億元觀光產值，市府誇口全台最優惠的享住台中優惠券，至今使用率僅25%。江肇國說，如果連送錢都無法吸客，觀旅局應思考改進，不要讓台中變成枯燥無聊的城市。

國民黨市議員黃馨慧指出，眼看各縣市都有在地指標特色景點，但台中除了撒錢、加碼金額補助外，還有什麼方式可以引客，而且去年承諾的數位行銷，經過半年官網建置後，國際景點24小時即時影音服務，卻只有望高寮、高美濕地2處，逢甲夜市、大甲鎮瀾宮、科博館、新社花海、梧棲漁港、麗寶樂園及谷關溫泉7熱門景點，卻從數位行銷中變不見。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

台中市政府觀旅局長韓育琪表示，外縣市的大型活動是既定行程，未來會配合疫情做滾動檢討，因數位行銷經費有限，先選國際能見度高的望高寮、高美濕地推動國際景點24小時即時影音服務，會繼續爭取預算，強化數位行銷。

觀旅局以文字稿補充，台中在暑假期間有谷關七雄慢旅台中、台中自行車嘉年華、台中好湯溫泉季、大安海觀光推廣活動、台中熱氣球嘉年華、台中市逍遙音樂町、台中市111年運動i台灣2.0計畫等系列活動。（編輯：陳仁華）1110823