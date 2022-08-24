新北市府助全齡創業 只要1元可進駐市場當頭家

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（中央社記者王鴻國新北24日電）新北市政府市場處今天表示，為活化公有零售市場，並協助全齡創業，可以第1年每月租金新台幣1元，第2年5折優惠方式承租攤位，申請入市場創業當頭家，即日起開放申請。

市場處今天發布新聞稿表示，為協助全齡創業 只要1元就可進駐市場當頭家，同時，新北市政府也跨局處成立合作平台，透過青年局、農業局及原住民族行政局協助媒合，提供多元新進駐者使用市場攤位，為市場增添新風貌。

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市場處長盛筱蓉表示，特別訂定「新北市公有零售市場空攤活化計畫」，提供公有市場使用費減免優惠，另有別以往僅開放自然人承租，將開放相關局處申請使用，以促進公共空間使用效率，期待透過新血的注入，活絡傳統市場營運、激發市場創新經營能量。

市場處表示，官方網站於每月1日辦理「公有零售市場未使用攤（舖）位招募公告」以供查看申請，即日起設籍於新北市成年人可申請進駐公告內的攤位，同時，可一併申請「新北市公有零售市場空攤活化計畫」進行攤位使用費減免。（編輯：李錫璋）1110824