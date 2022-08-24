阿里山來吉五鄰橋八八風災損毀 原民會補助重建

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（中央社記者蔡智明嘉義縣24日電）嘉義縣阿里山鄉來吉村五鄰橋在八八風災損毀，10餘年來靠便橋通行，但遇大雨就被沖毀，原民會因此補助新台幣1億2000餘萬元，今天動土重建，預計2023年底完工通車。

嘉義縣阿里山鄉來吉村五鄰橋今天舉行復建工程動土典禮，原住民族委員會副主任委員谷縱‧喀勒芳安、立委伍麗華、嘉義縣長翁章梁、阿里山鄉長杜力泉等人與會，來吉部落鄒族原住民也穿著族服，盛裝參加活動。

谷縱‧喀勒芳安致詞表示，行政院之前跨部會審查此座橋梁時，有單位提出只有幾戶人家要通行，有必要重建嗎？但原民會堅持有必要，在原鄉部落不管幾戶人家，只要通行不便，原民會就有責任挹注經費幫忙解決。

翁章梁接受媒體聯訪指出，五鄰部落對外的聯絡橋梁於八八風災毀損，多年來只以多孔RC箱涵及乾砌石引道作為村民出入臨時替代道路，每逢風災雨害，便橋、便道就被沖毀，村民出入需繞路遠行。

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翁章梁說，來吉五鄰住僅有7戶人家，由於橋梁興建費用高，在縣府、公所和各級民代多方奔走後，終獲中央補助興建經費，未來還將爭取交通部觀光局協助，連結觀光資源促當地產業發展。

嘉義縣民政處表示，來吉五鄰橋獲原民會補助1億2153萬元，阿里山鄉公所與縣府各負擔600多萬元及300萬元配合款，修建一座橋長150公尺、寬7公尺鋼梁橋，河道中落一墩，設計高度與通洪斷面遠大於現在的12孔箱涵便道，預計西元2023年底完工通車。（編輯：謝雅竹）1110824