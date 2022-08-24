公車逾齡遭點名仍未改善挨批 中市將促業者汰換

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民進黨籍台中市議員張玉嬿（左2）等人24日指出，台中市區客運逾齡公車在公元2020年是28輛，去年7月底達50輛，今年同期為61輛，逐年上升，要求市府確實改善。中央社記者趙麗妍攝 111年8月24日

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（中央社記者趙麗妍台中24日電）台中市議員張玉嬿等人今天批評近3年市區逾齡公車由28輛增達61輛，台中市審計處連年提缺失要求改善，但結果不減反增。台中交通局表示，會嚴格要求業者汰換，也會持續檢討。

台中市議會今天召開交通地政業務質詢，民進黨籍台中市議員張玉嬿、謝志忠、張耀中、王立任、黃守達關心台中市逾齡公車汰舊換新問題，要求台中逾齡公車得全部汰舊換新，在年底前要做到滾動式檢討、限期改善。

張玉嬿指出，台中市區客運逾齡公車在公元2020年是28輛，去年7月底達50輛，今年同期為61輛，逐年上升，台中審計處民國109年審核報告對此提出多項缺失，「未追蹤研提車輛逾齡改善計畫執行情形，亦未依法要求業者限期改善，致老舊市區公車仍持續營運未辦理汰換」。

她表示，110年審計報告提出同樣缺失，「客運業者營運中公車逾齡仍未汰舊換新」及「未依逾齡公車違規情形加重裁罰，且欠缺追蹤業者改善成效」，批評台中市政府交通局不把審計意見當一回事。

王立任指出，逾齡公車最大的疑慮就是安全問題，台中市政府卻放任逾齡公車數量逐年上升，徒有嚴格的相關自治條例卻沒有積極落實執行力。

台中市副市長陳子敬答詢表示，公車車齡涉及安全問題，若有逾齡，市府會嚴格要求業者汰換，也會持續檢討。

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台中市交通局長葉昭甫指出，台中市將公車車齡相關要求納入「臺中市汽車客運業管理自治條例」，公車車齡不得超過10年，低地板不得超過12年，為全國最嚴格的規定，為維護民眾乘車權益，一定會嚴格把關。

會後，台中市交通局透過文字稿補充說明，去年11月至今，共召開11次逾齡公車檢討會議，客運業者已陸續繳銷79台逾齡車，交通局將持續召開會議列管業者改善進度，並做好車輛保養。（編輯：戴光育）1110824