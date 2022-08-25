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南投縣敬老愛心卡擴大應用 12月起可搭計程車

2022/8/25 12:45（8/25 13:51 更新）
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南投縣長林明溱（左2）25日宣布，每月額度新台幣1000元的南投縣敬老愛心卡，預計12月起可刷卡搭乘與縣府簽約合作的計程車業者，每趟車資最高扣抵補助額85元。圖右2為國民黨南投縣長參選人許淑華。中央社記者蕭博陽南投縣攝 111年8月25日
南投縣長林明溱（左2）25日宣布，每月額度新台幣1000元的南投縣敬老愛心卡，預計12月起可刷卡搭乘與縣府簽約合作的計程車業者，每趟車資最高扣抵補助額85元。圖右2為國民黨南投縣長參選人許淑華。中央社記者蕭博陽南投縣攝 111年8月25日
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（中央社記者蕭博陽南投縣25日電）南投縣政府今天表示，每月額度1000元的南投縣敬老愛心卡，預計12月起可刷卡搭乘與縣府簽約合作的計程車業者，每趟車資最高扣抵補助額85元，不足車資則需自付現金或儲值金。

繼每月補助額度提高至新台幣1000元後，南投縣敬老愛心卡使用範圍擴大，預計12月起實施持南投縣敬老愛心卡可搭乘與縣府合作的計程車，南投縣長林明溱今天宣布這項利多，盼長輩、身心障礙者外出更方便，也感謝國民黨立法委員許淑華協調交通部、衛生福利部。

林明溱接受媒體聯訪表示，縣府非常重視長輩、身心障礙者福利，一直希望擴大敬老愛心卡使用功能，民國104年起將每月補助額由300元調高至1000元，原本僅能搭乘與縣府有合約的13家公路客運或國道客運，往後將擴大可用於搭計程車，每趟車資補助額最高扣抵85元，暫定每天2次共170元，不足車資由使用者自付。

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南投縣政府社會及勞動處表示，目前徵求業者簽訂服務契約，若都順利簽約，南投縣、台中市將有約5000輛計程車加入服務，已有台灣大車隊表達合作意願，另預計112年7月起也可搭台鐵列車，每趟補助150元。

縣政府表示，南投縣滿65歲以上長者、60歲以上原住民、身心障礙者持敬老愛心卡，預計12月1日起可搭乘縣府合約計程車，也提醒敬老愛心卡僅限本人使用，每月補助1000點，1點即1元，月底若未使用完畢，點數無法累計，也建議卡片可自行儲值金額。（編輯：黃世雅）1110825

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