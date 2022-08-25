詹嘉育克服眼疾文武兼備 獲總統教育獎縣府表揚

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（中央社記者管瑞平苗栗縣25日電）2022總統教育獎得主詹嘉育自幼罹患眼疾，透過閱讀、寫作和武術抒發情緒、克服視力障礙，成為文武兼備的學生。他今天接受苗栗縣府表揚，期許成為歷史老師傳承師長培育之恩。

詹嘉育是苗栗縣公館國中應屆畢業生，上午由父親詹益城、校長方麗萍及導師林郁瑾陪同，到縣政府接受縣長徐耀昌表揚。

詹嘉育2歲時因遺傳疾病導致視網膜剝離，最終右眼失明，左眼經矯正後視力也僅剩0.3。起初，他以為每個人都是用「一隻眼睛」來看世界的，隨著年齡增長，加上他人有意、無意的關心或好奇，他逐漸發現自己的世界和別人不太一樣，外界過度的關心，一度成了他難以承受的壓力。

國中時，詹嘉育發現透過閱讀、寫作，可以消化自己的負面情緒，逐漸打開封閉的心靈，也開始喜歡戶外活動、參加各種比賽與營隊，即便因讀書用眼過度而造成眼睛劇痛、畏光流淚與眼壓飆高、頭痛等不適，他仍積極學習，堅持每天清晨5時起床晨讀，在校成績名列前茅，多次獲得作文比賽獎項，還曾代表學校獲得苗栗縣傳統武術高年級組螳螂鐵拳團練第1名，成為文武雙全少年。

徐耀昌肯定詹嘉育克服視力障礙，從未放棄自己，反而比別人花費更多時間和心力在寫作與武術練習，展現生命的韌性，祝福他未來就讀竹南高中後，繼續散發生命活力，勇敢追夢，成為苗栗學子的表率。

詹嘉育表示，面對挫折與困境時，通常會用閱讀和寫作來抒發情緒，同時記錄自己的成長過程，將負面情緒轉化為正向積極力量，也成為學習的原動力。

他特別感謝父母含辛茹苦養育他，還有師長的培育之恩，期許自己未來能成為歷史老師，像許多鼓勵他的恩師一樣，奉獻愛心與耐心，激勵學生不被命運和困境打敗，勇敢追求理想，成為自己的英雄。（編輯：李錫璋）1110825