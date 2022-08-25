促危老重建 高市推專案服務計畫、設5處服務站

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（中央社記者蔡孟妤高雄25日電）推動危老重建，高雄市副市長林欽榮今天宣布高雄「危老重建123」專案服務計畫，並於全市設立5處危老重建服務站，有專業建築師提供免費諮詢服務，另也將透過45場說明會深入鄰里。

高雄市政府今天在楠梓區舉辦「危老重建宣導記者會暨服務據點啟用儀式」，林欽榮會中宣布高雄「危老重建123」專案服務計畫：「1」條龍服務、「2」項補助、「3」大好康等措施。

工務局說明表示，「1」條龍服務是從合法房屋認定、危老重建計畫書審查到建築執照申請等業務，由工務局提供1條龍服務，大幅縮減市民2至3週的申辦時程。

「2」項補助是有重建計畫及結構初評2項費用補助可申請；「3」大好康則是案件核准後，有容積1.4倍獎勵、房屋稅及地價稅減免及融資優惠（最高銷售金額70%）方案等3大好處。

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此外，工務局也在鳳山、楠梓、鹽埕、新興、三民區共設立5處危老重建服務站，將有30名以上專業建築師駐點提供民眾免費諮詢服務。同時今年共將45場說明會深入社區鄰里，至今已辦約30場，擴大服務範圍及提升服務能量。

工務局表示，工務局積極推動市府危老重建相關政策，為提升市民鄉親申請危老重建的便利性，簡化行政流程，提供一條龍服務，今年共受理86件危老重建案申請，至今累積受理達235件。（編輯：黃世雅）1110825