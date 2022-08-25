提醒防災重要性 彰縣4鄉鎮舉辦災民夜宿體驗活動

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（中央社記者吳哲豪彰化25日電）彰縣府今天舉辦「彰化縣111年防災教育日」記者會，縣長王惠美指出，曾在員林舉辦災民夜宿體驗活動，民眾反應熱烈，今年擴大在4鄉鎮舉辦4場體驗活動，提醒防災重要性。

彰化縣政府發布新聞稿指出，縣府舉辦「彰化縣111年防災教育日」記者會，王惠美、行政院災害防救辦公室副主任王怡文等人出席，宣告系列活動開跑。

王惠美致詞時說，民國109年縣府在員林市圓林園舉辦「災民夜宿體驗活動」，大家反應很熱烈，今年擴大在彰化市、大村鄉、社頭鄉及田中鎮各舉辦1場活動，明年則規劃在花壇鄉、員林市、二水鄉舉辦，消防局等相關單位會教導民眾遇到災害時應該進行什麼處置，讓民眾了解遇到地震時如何自救、減災，將傷害降到最低。

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王惠美表示，今年和明年預計舉辦體驗活動的鄉鎮市，都有斷層帶經過，而彰化在清朝時曾發生大地震，民國88年921大地震時所造成的破壞，很多人都還歷歷在目，因此將12月3日訂為「彰化縣防災教育日」，舉辦防災宣導活動，提升防災能量。

王怡文說，彰縣府以彰化斷層作為假定，辦理防災日活動，內容活潑、生動且有創意，包含防災體驗、夜宿、快閃活動等，更將民間企業團體以及全民等力量納入防災系統當中，期望透過防災日活動，建立防災、避災正確觀念，也讓大家共同關心防災重要性。（編輯：陳仁華）1110825