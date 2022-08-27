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守護竹縣北埔長者視力 朱立倫偕驗光師配鏡服務

2022/8/27 13:19
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（中央社記者魯鋼駿新竹縣27日電）銀光未來創新協會、台灣杜絕惡視力協會今天攜手為新竹縣北埔鄉逾65歲長者免費檢查眼睛及配鏡，國民黨主席朱立倫到場關心並感謝驗光師服務，也鼓勵長者配鏡顧眼睛。

國民黨主席、銀光未來創新協會創辦人朱立倫、新竹縣長楊文科等人今天出席「銀光敬老眼鏡-新竹縣北埔鄉傳愛偏鄉活動」，數十名長者到場排隊，由專業驗光師為長者檢查眼睛與服務配戴合適的眼鏡。

朱立倫致詞表示，他希望長輩能正視視力問題，能好好檢查眼睛，也要配戴合適老花眼鏡，他這項想法受到各界支持，近年已有約22萬名長者受到幫助。

朱立倫表示，免費敬老眼鏡推動多年，感謝愛心人士及驗光師公會協助，去年先到新竹縣峨眉鄉服務，今年則到北埔鄉，讓長輩們的眼睛都能大放光明。

朱立倫接受媒體聯訪時表示，國民黨副主席夏立言在最困難的時候仍願意到大陸訪問，最重要的是探望台生、台胞與台商等，雖然國民黨只是在野黨，但仍希望盡台灣人的力量，幫所有台灣人民做事情，一切都是為了台灣好。

新竹縣長楊文科受訪表示，新竹縣偏鄉少有驗光師駐點，這次服務讓長輩們可以透過專業驗光服務配得一副眼鏡，守護長者視力健康，期盼明年再到寶山鄉為當地長者服務。（編輯：李錫璋）1110827

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